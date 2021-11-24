"Erdoğan ülkeyi batırmaya kararlı" diyen Cemal Enginyurt: Yanındaki de ‘Sabredin, dişinizi sıkın' diyor, sıkacak diş mi kaldı?

MHP’den istifa etmesinin ardından Demokrat Parti’ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye batırmaya kararlı olduğunu belirterek “Yanındaki de ‘Sabredin, dişinizi sıkın' diyor. Diş mi kaldı sıkacak?" dedi.

Yanındaki de ‘Sabredin, dişinizi sıkın' diyor sıkacak diş mi kaldı?

Sözcü TV’ye konuşan Enginyurt şunları söyledi:

“Büyük ekonomist ülkeyi batırmaya kararlı”

“ Büyük ekonomist Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık uçuyoruz. Hem de öyle böyle değil. En son 1 lirayı havaya attım, yere düştüğünde 90 kuruş olmuştu, şimdi 1 Lirayı havaya attım, geriye bir şey düşmedi. Çünkü pul olmuştu. Büyük ekonomist ülkeyi batırmaya azmetmiş, kararlı görünüyor.

"Dış güçler kadar bu gidişle başınıza taş düşecek"

Yanındaki de ‘Sabredin, dişinizi sıkın' diyor. Diş mi kaldı sıkacak? Tek şey kaldı sıkacak. Bu millet ilk seçimlerde sandıkta yumruğu sıkacak, sizi gönderecek. Yönetemiyorsunuz ülkeyi batırdınız, dış güç diyorsunuz. Dış güçler kadar bu gidişle başınıza taş düşecek ama siz yok olup gideceksiniz, olan millete olacak. Yazık ettiniz ülkeye. “