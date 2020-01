-Erdoğan: Tutuksuz yargılanması arzumuzdur ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasını değerlendirirken, yasal sürecin başladığını, yorum ve değerlendirme yapmasının doğru olmadığını bildirdi. Erdoğan, ''Ama iki yıl tabii Genelkurmay Başkanı olarak, Başbakan olarak beraber çalıştığımız bir mesai arkadaşımdır ve burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu -ki her zaman söylediğim tezimdir- olması bizim her zamanki arzumuzdur'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan ve Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg Başbakanlık Merkez Bina'da baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: ''Bu konuyla ilgili tabii şu anda bir yasal süreç başlamış vaziyette. Bu yasal süreç içerisinde benim herhangi bir yoruma, değerlendirmeye girmem doğru olmaz, ama iki yıl tabii Genelkurmay Başkanı olarak, Başbakan olarak beraber çalıştığımız bir mesai arkadaşımdır ve burada tutuklama yoluyla değil de tutuksuz yargılanma yolu -ki her zaman söylediğim tezimdir- olması bizim her zamanki arzumuzdur. Ve bunun da süratle bu noktada neticelenmesi yine şahsımın ve partimin arzusudur. Çünkü bu şekildeki bir yolu biz, isabetli bir yol olarak görmüyoruz.'' -Görüşülen konular- Stoltenberg ile görüşmelerinde başta ikili ilişkiler olmak üzere, barış ve arabuluculuk alanında işbirliği, AB, Kıbrıs, terörizmle mücadele, G-20, iklim değişikliği ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konularını ele aldıklarını dile getiren Başbakan Erdoğan, bunun yanında, bölgelerimiz başta olmak uluslararası meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulundukların söyledi. Erdoğan, ''Elbette, AB'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamı ve ülkemizin AB üyelik sürecine de değindik. Memnuniyetle belirtmek isterim ki Norveç'le aramızdaki ekonomik ilişkilerimiz her geçen yıl gelişme gösteriyor'' diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Başta enerji ve denizcilik alanı olmak üzere, ülkemizdeki Norveç yatırımlarının son yıllarda artış göstermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bilindiği gibi, Türkiye önemli miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip... Halen toplam elektrik üretimimizin yüzde 20'si yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Buna hidro enerjiden elde edilen elektrik de dahil. 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 30'a çıkartılmasını hedefliyoruz. Türkiye'deki yenilenebilir enerji üretiminde en önemli pay hidroelektrik ve biyokütleye ait... Rüzgar ve güneş enerjisinin payı henüz küçük olmakla birlikte, bunu artırmayı hedefliyoruz ve bu yönde gayret gösteriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında tecrübe sahibi olan Norveç şirketleri, ülkemizin hidroelektrik potansiyelini değerlendirmek amacıyla Türkiye'de yatırımlar yapıyor. İkili ilişkilerimiz bahsinde bir hususu daha vurgulamak isterim: Norveç'le aramızdaki beşeri ilişkiler de giderek gelişmektedir. Bu bağlamda, Norveç'ten ülkemize gelen turist sayısı 2010 yılında 300 bin dolayında iken, 2011 yılında Ekim ayı itibarıyla 360 bini buldu. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz.''