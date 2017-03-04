"Erdoğan, TÜSİAD yöneticilerine neler söyledi?"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını yazdı. Müderrisoğlu, Erdoğan'ın TÜSİAD yöneticilerine "TÜSİAD'ın zayıflamasını istemeyiz. İlanla hükümet değiştirme dönemleri artık tarihte kaldı. Geçmişte, TÜSİAD'la ilişkilerimizdeki sorunlar, kamuoyu önünde ve medya aracılığıyla mesaj vermelerindenkaynaklandı. Benimle bu şekilde doğrudan konuşun" dediğini aktardı.

Okan Müderrisoğlu'nun "Cumhurbaşkanı’ndan TÜSİAD’a mesajlar..." başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni TÜSİAD yönetimi ile kısa süre önce gerçekleşen sohbetinin perde arkası oldukça ilginç. İzlenimler ise ilerisi için önemli. TÜSİAD açısından Sn. Cumhurbaşkanı'nın "sıcak kabulü", anlatılanları dikkatle dinlemesi, tek tek not alması görüşmenin şekil şartları bakımından dikkate değer yanları. İçerik açısından bakıldığında ise TÜSİAD, çok sayıda başlığın içinde iki hususu özellikle vurgulamış görünüyor: 1- OHAL. 2- Yatırım ortamı.

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TÜSİAD'ın, "Muhatap olduğumuz yabancılar OHAL'in ne zaman kaldırılacağını soruyor" beyanı üzerine Sn. Cumhurbaşkanı'nın, Fransa'daki OHAL uygulamasını hatırlattığı ve iş âleminden de bu örneği vermelerini istediği anlaşılıyor. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu çoklu terör tehdidi, bilhassa FETÖ ile mücadele önceliği nedeni ile OHAL'in uzatılabileceği düşünülüyor.

Yatırım iklimi, siyasal ve ekonomik riskler bahsine gelince... Cumhurbaşkanı Erdoğan bu noktada, "risk algısına" kesin bir dille karşı çıkıyor. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacaklarını, Koreli- Türk firmalardan oluşan konsorsiyumun 10 milyar lira yatırım yapacağını, istikrarın olmadığı ülkeye uluslararası yatırımın gelmeyeceğini belirtiyor. Hatta İstanbul'a inşası planlanan üç katlı tünel projesi ile Kanal İstanbul için yatırımcıların hazır olduğu bilgisini paylaşıyor. "16 Nisan'daki referandumdan sonra Türkiye'deki görünüm daha da iyileşecek, büyüme hedefi tutturulacak, yatırımlarda ve istihdamda hissedilir artışlar yaşanacak" mesajı veriyor.

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Sn. Cumhurbaşkanı, istihdam seferberliği sürecinde TÜSİAD'dan da özel katkı beklediğini kayda geçiriyor. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım çağrısını yineliyor. TÜSİAD üyesi iş insanlarının, vasıflı eleman çalıştırdığını bildiğini ifade ediyor, vasıfsız elemanlara vasıf kazandırılması ve işe başlatılması ile "dua alacaklarını" anlatıyor. Meselenin hem maddi hem de manevi yönüne işaret ediyor. Türkiye'de ödenen vergiler içinde TÜSİAD'ın hakkını teslim ediyor.

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Malum... Cumhurbaşkanımızın farklı dönemlerde, farklı TÜSİAD başkanları ile iletişimi pek olumlu seyretmedi. Peki, bu kez ne olacak? Bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TÜSİAD'a dönük şu cümlelerini aktarmakta fayda var: "TÜSİAD'ın zayıflamasını istemeyiz. İlanla hükümet değiştirme dönemleri artık tarihte kaldı. Geçmişte, TÜSİAD'la ilişkilerimizdeki sorunlar, kamuoyu önünde ve medya aracılığıyla mesaj vermelerindenkaynaklandı. Benimle bu şekilde doğrudan konuşun!"

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Sn. Cumhurbaşkanı'nın, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın kapsamı, El Bab operasyonu sonrası Menbiç, Rakka'nın DEAŞ'tan temizlenmesi için koalisyonla işbirliği şartlarına ilişkin sözleri de önemli. Ama arada dikkatlerden kaçmaması gereken bir diğer tespiti ise Milli Güvenlik Kurulu bildirisine de yansıyan Şengal. Yani, terör örgütü PKK'nın, ikinci Kandil'e dönüştürdüğü Irak'taki bölgede 2 bin teröristin yuvalandığı ve Türkiye'nin bu açık tehdidi bertaraf etmeye dair kararlılığı.

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Ve son husus, "Faiz!" Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, TÜSİAD yönetimi arasındaki diyalogun bu kesiti ve anlık cevap biçimi ilginç olduğu kadar sempatik de. Şöyle ki... Sn. Cumhurbaşkanı, yüksek faizin enflasyonu artırdığını vurguluyor. TÜSİAD Başkanı ise "Acaba faizle enflasyon arasında aksine bir bağlantı olabilir mi?" diye sorunca Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek kelime ile "Olamaz" cevabını veriyor. Haziran 2013 Gezi olayları öncesinde faizin yüzde 4.6'ya kadar gerilediğini anımsatıp, "Faiz düşerse, enflasyon da düşer" diyerek noktayı koyuyor.