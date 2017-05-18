Erdoğan-TÜSİAD barışı: 'İhanet'ten 'hasret ve muhabbet'e...

T24 Analiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıllarda "vatana ihanet, şımarıklar" gibi çok sert ifadelerle tepki gösterdiği TÜSİAD'a yıllar sonra ilk kez sıcak mesajlar gönderdi. Erdoğan, 2014'ten sonra ilk kez katıldığı TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısındaki konuşmasına, "TÜSİAD'ı hasret ve muhabbetle selamlayarak" başladı.

Cumhurbaşkanı, AB hedefi ve olağanüstü hâl uygulamasının sona ermesi konularında TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in sözlerini eleştirmekle birlikte geçmişteki üslubundan daha düşük dozda ifadelerle yetindi.

Erdoğan, Bilecik'in AB hedefinin önemine vurgu yapan sözlerini, Brüksel'in Türkiye'ye karşı tavrına tepki eşliğinde eleştirdi.

Bilecik'in "Olağanüstü halin bir daha uzatılmamasını umuyoruz" sözlerini de eleştiren Erdoğan, "TÜSİAD'ın OHAL konusundaki endişelerini anlayamadığını" belirtirken "olağanüstü halin işadamlarını engelleyen bir sonucu varsa ortadan kaldırmaya hazır olduklarını" ekledi.

Neler demişti: Vatana ihanet, şımarıklar

Erdoğan'ın TÜSİAD'la yol ayrımında önemli tartışmalardan biri, Ümit Boyner'in TÜSİAD Başkanı olduğu 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde yaşandı. TÜSİAD'ın anayasa değişikliğini destekleyen yönde açıklama yapmamasını eleştiren Erdoğan, tepkisini "Bîtaraf olan bertaraf olur" sözleriyle dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ocak 2014'te, yerel seçimlerde partisinin Ankara adaylarını tanıtırken, dönemin TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu yeniden yapılandıran yasa teklifine yaptığı eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"TÜSİAD Başkanı çıkmış açıklama yapıyor. Neymiş HSYK bununla ilgili kanun teklifinden rahatsızlık duyuyorlarmış. Senin rahatsızlık duyduğun ne? Sen şu anda neden rahatsızlık duyduğunu bu ülkenin yetkili birimi olan Adalet Bakanlığı'yla görüştün mü? Bu nedir diye sordun mu? Etrafınızda maaşlı memurlarınız var, onlardan mı öğrendiniz? Siz işinize gelmeyeni hemen kapıya koyarsınız.

"Ey TÜSİAD ananas meselesinden (Fethullah Gülen'in Mustafa Koç'a da gönderdiği Uganda ananaslarından söz ediyor-T24) niye rahatsız değilsin? Uganda'da rafineri bağlantısı kuranlardan niye rahatsız değilsin? Bu ananaslar bildiğiniz ananas değil, ananas bunun kod adıdır kod...

Biz sadece bağımsız yargı demiyoruz. Sadece bağımsız ve tarafsız diyoruz. TÜSİAD şimdiye kadar milletin yanında yer almadı. TÜSİAD'a rağmen iş dünyasındaki baskıyı kaldırdık. Bunlar 1'e 5 kazandı.

"Yeri geldiğinde şunu bile söylediler; biz kazandık ama oyumuz başka yere dediler. Oy vermezsen verme bize milletimiz yeter. Ana muhalefetin lobisini yaptığı bunlar, bunlarla çalışıyorlar

Bire beş kazandık dediler, bizzat bana söylediler. TÜSİAD'a rağmen, iş dünyasındaki tehditleri biz kaldırdık.

Kalkıp da TÜSİAD Başkanı 'böyle bir ülkeye küresel sermaye gelmez' diyemez. Diyorsa bu vatana ihanettir. Biz bu makamlara TÜSİAD'la gelmedik. TÜSİAD'a rağmen geldik.

"Bunlar bu ülkede hükümete karşı yapılan darbe girişimine yönelik bir tavır ortaya koymadılar. O zaman karşınızda bizi bulacaksınız.

"Kusura bakmasınlar biz bu makamlara TÜSİAD'la gelmedik, TÜSİAD'a rağmen geldik. Türkiye'ye yabancı sermaye gelmez diye adeta kendi ülkelerini, kendi hükümetlerini tehdit ediyorlar. Öyle mi? O zaman cevabını alacaksın.

"Siz her türlü hakareti yapacaksınız. Kusura bakmayın, AK Parti şamar oğlanı değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Eylül 2014'te yapılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısında da, 28 Şubat sürecine gönderme yaparken, şu görüşleri dile getirdi:

"28 Şubat darbesi çok küçük bir azınlığın, mutlu bir azınlığın çok ciddi manalarda maddi kazançlar elde etmesini sağlamış olabilir. Merhum Erbakan'ın 54. hükümetle başlattığı reform süreci 28 Şubat müdahalesiyle kesintiye uğratıldı. Açık söylüyorum içeride ve dışarıda birileri 'sadece biz kazanalım millete ne olursa olsun' dediler. 'Yüksek faizle kazanalım' dediler. Ucuz kamu kredileriyle, kamu kaynakları ve teşvikleriyle 'sadece biz kazanalım' dediler Anadolu'da palazlanan yatırımlardan dahi rahatsızlık duydular. Bunların da önünü kesmeye çalıştılar.

"Ananas meselesinde, tespih meselesinde kimsenin ağzını bıçak açmadı. Bazılarının paralel yapıyı açık açık desteklediğini görüyoruz. İçeriden ihanet şebekelerine destek verenlere rağmen bu kervan yürümeye devam edecek. Paralel şebeke ve destekçisi uluslararası medya birlikte hareket ediyor, buradan da bir işadamı çıkıp bunlara destek veriyor."

Erdoğan, aynı konuşmada, dönemin TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'in de eşi olan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in Chatham House’un toplantısındaki "Son bir buçuk yılda kutuplaşmanın yoğunlaşmasıyla çıkan hadiseler ülkemizin son yıllarda elde ettiği başarılara gölge düşürmüştür. Türkiye’nin yurtdışındaki itibarında zedelenmeler olmuş, hukuk sistemi sorgulanmaya başlamıştır" sözlerine de tepki gösterdi. Bu sözleri hatırlatan Erdoğan, "Bankaya inceleme yaptırdım. Mevduatları 8 kat, aktifleri 6 kat büyümüş. Kusura bakmayın, yan gelip yatan bir cumhurbaşkanı yok. Nerede yanlış var bunu incelettirmek zorundayız. Bu ülke hepimizin. Kastedilen nedir? El insaf" diye konuştu.

29 Aralık 2014'te, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyareteden Erdoğan, burada, eski TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer'in "muhataplarının cumhurbaşkanı değil başbakan olduğu" yönündeki sözlerine "Madem muhatap biz değiliz, bundan sonraki davetlerine katılacak bir muhatap bulurlar" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ocak 2015'te İstanbul’da düzenlenen Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Kurulu’ndaki konuşmasında da, "Muhatapları cumhurbaşkanı değilmiş. Sen kimsin ya, sen kimsin. Bu fakiri milleti muhatap görmüş. Sen beni muhatap görsen ne yazaaar, görmesen ne yazaaar. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanına saygısızlık yaparsan bunun cevabını öyle veya böyle alırsın” diye konuştu.

Erdoğan aynı toplantıda, Dinçer'in “Ben bir paralel devlet görmüyorum” sözleri için de“Aslında bal gibi görüyor da bunu söylemek işine gelmiyor. Kim bilir belki onunla ilgili de şantajı, montajı vardır” dedi.

Sakarya'da 11 Nisan 2015'te gerçekleştirilen toplu açılış töreninde de TÜSİAD'ı eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar maalesef haddini bilmiyor. Niye haddini bilmiyor bunlar? Çünkü bunlarda insaf yok. Sermayeleri 1'e 5 katladı, bu dönem içerisinde. Onun şımarıklığı içerisinde bunları yapıyorlar. Bu tür STK'lar şunu bilmeleri gerekir. Siz bu ülkenin huzuruna, mutluluğuna değil ancak bu ülkenin birliğine beraberliğine dinamit atarsınız. Yapılan budur. Şimdi soruyorum onlara, terör mü daha iyiydi? Kesintisiz devam eden ekonomik krizler mi daha iyiydi?"