Erdoğan: Türk'ün İmralı açıklaması talihsiz

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'ün, DTP milletvekillerinin sine-i millete dönmekten vazgeçildiğine ilişkin açıklamada İmralı'nın tavsiyesini de gerekçeler arasında göstermesini "talihsiz" olarak niteledi.



Başbakan, Suriye'ye giderken Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin, "Demokratik Açılım sürecinde Mahmur Mülteci Kampı'ndan dönüşler bekleniyordu. Orada Suriye kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyordu. Onların oraya dönmesi konusunda bir değerlendirme olacak mı? Sayın İçişleri Bakanı Atalay dün Irak'taydı, temaslarda bulunmuştu. Bazı somut adımlar olabileceğini söyledi, bu sürece ilişkin. Somut adımlara ilişkin detay verebilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu ikili görüşmeleri yaparken tabii ki bu görüşmelerde özellikle, bizim milli birlik kardeşlik sürecimizle alakalı, Demokratik Açılım süreciyle alakalı, işin diplomatik boyutunu ve komşularımızla olan boyutunu da ele alacağız. Nasıl Irak'ta, gerek Merkezi Hükümetle, gerekse kuzeyde Yerel Yönetimle görüşmeleri yaptıysak ki üçlü mekanizma bu görüşmeleri ele aldı ve Dışişleri Bakanımız'ın yapmış olduğu açıklamalarda da zaten somutlaştıkça gerekli açıklamalar yapılacak."



Erdoğan, Suriye Devlet Bakanı Beşar Esad ile konuyu tekrar ele alacaklarını bildirdi.





'Türk'ün İmralı açıklaması talihsiz'





Başbakan Erdoğan, DTP'nin kapatılmasının ardından söz konusu partinin milletvekillerinin sine-i millete dönecekleri yönündeki açıklamaları ile Ahmet Türk'ün, Öcalan ile ilgili sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:



"Sine-i millet ifadesi gündeme geldiğinde, bize 'Siz bu istifalar Meclis'e gelirse ne dersiniz' denildiğinde bizim verdiğimiz cevap hep şu olmuştur; 'Biz doğmamış çocuğa külot biçmeyiz.' Meclis'e böyle bir talep gelmemiş. Meclis'e böyle bir talep gelmediği gibi Meclis'te böyle bir şey Genel Kurul'a sunulmamış, o halde 'bu konu hakkında konuşmak erkendir' dedik ve biz herhangi bir açıklamada yapmadık. Ardından da gelişmeleri izledik ve yeni gelişmelere göre Meclis'te tekrar görevlerine devam etme kararı aldıklarını duyduk. Bu kararın, nerenin talimatıyla yapıldığı, İmralı'nın talimatıyla yapıldığı ve talimattan dolayı tabii Sayın Türk'ün yapmış olduğu bu açıklama bana göre çok çok talihsiz bir açıklama. Zira kendileriyle Meclis'teki grup odamda yaptığım görüşmede 'Hiçbir zaman bizler illegal kişi veya örgütleri muhatap almayız. Sizler de bunu sahiplenmeyin' diye kendilerine söylemiştik, ama ne yazık ki şu andaki süreçte böyle bir yaklaşım tarzını ben de doğru bulmuyorum."





Bartholomeos'un sözlerini alttan aldı





Başbakan Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un "Türkiye'de adeta çarmıha gerilmiş hissettikleri" yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan açıklamanın mayıs ayında yapıldığını, Bartholomeos ile ağustos ayında görüştüklerinde bu yönde bir ifade kullanmadığını anlattı. Erdoğan şöyle devam etti:



"Mayıs ayında ifade edilen konuyla ilgili tabii merakımı mucip oldu, yani 'çarmıha gerilmekle' ilgili ne kastediliyor? İfade edilen ne? Bizim ülkemizde böyle bir... Yani çarmıh, filan falan böyle bir şey söz konusu değil. Yok böyle bir şey. Kendi literatürlerinde 'beni zora sokmak, sıkıntıyı düşürmek' gibi bir ifade yerine bunun kullanılacağını söylüyorlarmış. Tabii biz ağustos görüşmelerinde, toplantısında filan böyle bir şeyi kendilerinden hiç duymadık. İyi niyet içerisinde, bu ülkenin bir vatandaşı olarak çalışmalara, sürece katkıda bulunma gayretlerinden bahsettiler. Taze bir ifade, veyahut da farklı, şu anda anlayageldiğimiz bir ifade olsa 'talihsiz bir ifade' diyeceğim, ama bunu daha sonra arkadaşlarla şöyle bir araştırınca, 'böyle kullanırlar bu ifadeyi' deyince ben de tabii daha ısrarlı olmadım, olmak da istemedim."

