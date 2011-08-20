T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Türkiye'ye yakışan budur İSTANBUL (A.A) 

20 Ağustos 2011 21:13

-Erdoğan: Türkiye'ye yakışan budur İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Somali'nin bütününü kucaklamak, bütününe bu hizmetleri götürmek durumundayız. Türkiye olarak zaten bize yakışan da budur. Herhangi bir ayrıma fırsat vermeden bütününe bu yardımları ulaştıracağız'' dedi. Erdoğan, Somali değerlendirme toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ''Hükümet olarak tüm yardımların eksizsiz ve süratli bir şekilde Somali halkına ulaşması için gerekli önlemleri alıyoruz. Birçok ülke güvenlik gerekçeleriyle Somali'ye gitmek ve orada yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak aktif bir şekilde Somali'nin yanında olduk. Resmi ve gönüllü kuruluşlarımız her türlü zorluğa göğüs gererek çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar'' diye konuştu. Türkiye'nin gerek hükümeti gerek yardım kuruluşlarıyla seferber olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan ''İstiyoruz ki, dünya kamuoyunun dikkati ve ilgisi de Somali'de yaşanan insanlık dramının üzerinde olsun'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24