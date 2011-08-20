-Erdoğan: Türkiye'ye yakışan budur İSTANBUL (A.A) - 20.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Somali'nin bütününü kucaklamak, bütününe bu hizmetleri götürmek durumundayız. Türkiye olarak zaten bize yakışan da budur. Herhangi bir ayrıma fırsat vermeden bütününe bu yardımları ulaştıracağız'' dedi. Erdoğan, Somali değerlendirme toplantısının ardından yaptığı konuşmada, ''Hükümet olarak tüm yardımların eksizsiz ve süratli bir şekilde Somali halkına ulaşması için gerekli önlemleri alıyoruz. Birçok ülke güvenlik gerekçeleriyle Somali'ye gitmek ve orada yardım faaliyetleri gerçekleştirmekte tereddüt gösterirken, bizler Türkiye olarak aktif bir şekilde Somali'nin yanında olduk. Resmi ve gönüllü kuruluşlarımız her türlü zorluğa göğüs gererek çok anlamlı bir görev ifa ediyorlar'' diye konuştu. Türkiye'nin gerek hükümeti gerek yardım kuruluşlarıyla seferber olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Erdoğan ''İstiyoruz ki, dünya kamuoyunun dikkati ve ilgisi de Somali'de yaşanan insanlık dramının üzerinde olsun'' dedi.