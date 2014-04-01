T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

‘Erdoğan Türkiyesi Avrupa'ya ait değil’

Alman Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Başbakan Erdoğan’ın balkon konuşmasına tepki olarak üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istedi. Diğer koalisyon ortakları da Erdoğan’ı eleştirdi.

01 Nisan 2014 12:52


Yerel seçimlerden sonra bir konuşma yapan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "inlerine gireceğiz", "bedelini ödeyecekler", "hesap verecekler" gibi sözleri Almanya'da tepki çekti. İktidardaki partilerden Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Ankara ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istedi.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, “Erdoğan Türkiye'sinin Avrupa'ya ait olmadığı giderek ortaya çıkıyor” dedi. Scheuer, “Hükümeti, muhalifleri tehdit eden ve demokratik değerleri ayaklar altına alan bir ülke, Avrupa'ya ait olamaz” şeklinde konuştu. CSU Genel Sekreteri, Türkiye için imtiyazlı ortaklıktan başka bir seçeneğin gündeme gelemeyeceğini kaydetti.

Scheuer, Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinin, Türkiye'nin tam üyeliği için mücadele eden herkesi bundan vazgeçip, CSU'nun rotasını izlemeye çağırdığını söyledi.

'Ülkedeki gelişmelere kayıtsız kalamayız'

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Philipp Mißfelder de “muhalefete uygulanan baskıdan endişe duyduğunu” kaydetti. Mißfelder, “Bir NATO üyesine karşı tutumumuz zor çünkü Türkiye'ye önemli bir müttefik olarak ihtiyacımız var ve ülkedeki gelişmelere kayıtsız kalınamaz” dedi.

Hrıstiyan Birlik Partilerinin yanı sıra Sosyal Demokrat Parti temsilcileri de Erdoğan'ın tehditleri nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich, bu açıklamaların modern bir Türkiye ile uyuşmadığını söyledi. Mützenich, temel haklara ve ifade özgürlüğüne riayet edilmesinin AB ile üyelik müzakerelerinde gündemleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Hrıstiyan Sosyal BirlikBaşbakan ErdoğanErdoğanTürkiye Başbakanı Recep Tayyip ErdoğanAlmanyaHrıstiyan Sosyal BirlikAnkaraGenel Sekreteri Andreas ScheuerTürkiye AvrupaAvrupaGenel Sekreteri TürkiyeTürkiyeCSUBirlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24