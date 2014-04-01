‘Erdoğan Türkiyesi Avrupa'ya ait değil’



Yerel seçimlerden sonra bir konuşma yapan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "inlerine gireceğiz", "bedelini ödeyecekler", "hesap verecekler" gibi sözleri Almanya'da tepki çekti. İktidardaki partilerden Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Ankara ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istedi.

CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, “Erdoğan Türkiye'sinin Avrupa'ya ait olmadığı giderek ortaya çıkıyor” dedi. Scheuer, “Hükümeti, muhalifleri tehdit eden ve demokratik değerleri ayaklar altına alan bir ülke, Avrupa'ya ait olamaz” şeklinde konuştu. CSU Genel Sekreteri, Türkiye için imtiyazlı ortaklıktan başka bir seçeneğin gündeme gelemeyeceğini kaydetti.

Scheuer, Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinin, Türkiye'nin tam üyeliği için mücadele eden herkesi bundan vazgeçip, CSU'nun rotasını izlemeye çağırdığını söyledi.

'Ülkedeki gelişmelere kayıtsız kalamayız'

Hrıstiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Philipp Mißfelder de “muhalefete uygulanan baskıdan endişe duyduğunu” kaydetti. Mißfelder, “Bir NATO üyesine karşı tutumumuz zor çünkü Türkiye'ye önemli bir müttefik olarak ihtiyacımız var ve ülkedeki gelişmelere kayıtsız kalınamaz” dedi.

Hrıstiyan Birlik Partilerinin yanı sıra Sosyal Demokrat Parti temsilcileri de Erdoğan'ın tehditleri nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich, bu açıklamaların modern bir Türkiye ile uyuşmadığını söyledi. Mützenich, temel haklara ve ifade özgürlüğüne riayet edilmesinin AB ile üyelik müzakerelerinde gündemleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.