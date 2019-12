-ERDOĞAN: TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİ KÜRESEL VİZYONLA ELE ALINMALI TRABLUS (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye'nin AB üyeliği, kısır tartışmalarla, öngörüsüz politikalarla, şahsi politik hırslarla daha fazla örselenmemeli, küresel bir vizyonla ele alınmalıdır'' dedi. Erdoğan, Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleştirilen, ''3. AB-Afrika Zirvesi''nde yaptığı konuşmaya, zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde, bölgesinde uyguladığı ''komşularla sıfır sorun'' politikasının, küresel krizin aşılmasında büyük pay sahibi olduğuna işaret ederek, şunları söyledi: ''Bölgemizin istikrarı için verdiğimiz mücadele, siyasi alanda olduğu kadar, ekonomik noktada da Türkiye'ye önemli avantajlar sağlamıştır. Bu noktada bir başka konu; maruz kaldığımız terör eylemleridir. Yaklaşık 30 yıldır ülkemizin Güney Doğusunda, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen terör eylemlerini durdurmak noktasında uluslararası kamuoyuna yaptığımız çağrılar ne yazık ki yeterince karşılık bulmamıştır. Terörün kaos istediğini, ırk, din, sınır tanımadığını her fırsatta ifade etmemize rağmen, terörle mücadelede arzu ettiğimiz desteği maalesef göremedik. 11 Eylül saldırılarıyla başlayan, Madrid ve Londra’yı da hedef alan terör eylemleri, haklılığımızı ispat etmiş, terör karşısında uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu insanlığa bir kez daha göstermiştir. Bölgesel dayanışma ve işbirliğinin önemine işaret etmek bakımından, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik girişimlerini de burada zikretmek isterim. Kafkasya ile Türk dünyası ile Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika ile tarihi bağları bulunan, bu coğrafyalarla çok kolay ve samimi ilişkiler tesis edebilen Türkiye’nin, AB üyeliği, AB için bölgesel dayanışma noktasında çok önemli bir fırsattır. Her zaman ifade ediyorum; avrupa’nın hemen yanı başında, Balkanlar'da, Kafkasya’da, Ortadoğu’da var olan her türlü olumsuzluk, doğrudan doğruya Avrupa’yı etkileyecektir ve nitekim etkilemektedir. Türkiye, bu bölgenin istikrara kavuşmasına, AB ile daha sağlıklı iletişim kurabilmesine imkan sağlayacak kilit bir ülkedir. Türkiye’nin, AB üyeliği, kısır tartışmalarla, öngörüsüz politikalarla, şahsi politik hırslarla daha fazla örselenmemeli, küresel bir vizyonla ele alınmalıdır. Bu bağlamda, Afrika’nın refahı, istikrarı, huzur ve emniyeti de hiç kuşkusuz Avrupa için, Avrupa ülkeleri için, Avrupa halklarının geleceği için hayati derecede önemlidir. Kimi Afrika ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunlar, insanlık adına, vicdan adına, adalet adına bir an önce çözüme kavuşmalı, çözüm için gereken her türlü destek sağlanmalıdır.''