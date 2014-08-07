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Politika

Erdoğan: Türkiye'deki Suriyeliler dönecek

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin şartlar düzeldiğinde döneceklerini söyledi

07 Ağustos 2014 23:16

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, Türkiye'de sayıları 1 milyon 250 bini bulan Suriyelilerin, rejim değiştiğinde ülkelerine döneceğini söyledi.

Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçim kampanyası kapsamında Gaziantep'te düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap ediyor.

Başbakan, Türkiye'de kalan Suriyeliler için şunları söyledi: ''Şu anda da zor şartlarda bulunan Suriyeli kardeşlerimize kucak açtık. Bu kalıcı bir durum değil, bu ilelebet devam edecek bir durum değil. İnşallah Suriye'de şartlar düzeldiğinde, Suriye'de o eli kanlı rejim gittiğinde buradaki kardeşlerimiz de şehirlerine, köylerine, evlerine geri dönecekler'' ifadesini kullandı.

 

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