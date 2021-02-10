Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokacağız, lider ülkeler arasına gireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze, kalkınma yolun elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız" diye konuştu.

"Dün en temel insanı ihtiyaçları için gereken alt yapıdan bile mahrum Türkiye'den nasıl bugün gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile izlediği bir ülke haline geldiysek yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz" diyen Erdoğan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Önümüze kurulan tuzakları birer birer aşarak, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi küresel siyasi ve ekonomik çalkantıların içinden güvenle çıkartarak istikrar ve huzur ikliminde hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu şerefli mücadele hangi seviyede olursa olsun destek veren herkesin en kıymetli hazinesi milletimizin gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun nidası olacaktır. "

Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli İl Kongrelerimize canlı bağlantı ile katılan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin bu kritik döneminde hayatınızın diğer alanlarından fedakârlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz, elinizi taşın altına koyduğunuz için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarıların kahramanı da mücadele safının en önünde yer alan işte bu kadrodur. İnşallah geleceğin aydınlık Türkiye'sini sizlerle beraber inşa edecek. Sizden sonraki nesillere 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir ülke emanet edeceğiz. Son iki asırdır önümüze konan engeller ve kendi eksiklerimiz sebebiyle dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğu özellikle de onların gerisinde kaldık. İnşallah bu kez önümüze çıkan fırsatı değerlendirecek ve hedeflerimize ulaşacağız. Ülke olarak uluslararası alanda parti olarak da içeride maruz kaldığımız saldırıların gerisinde Türkiye'yi bir kez daha küresel güç dengelerinin dışında bırakma niyeti olduğunu biliyoruz. Ama bu defa başarılı olamayacaklar. Milletimizin enerjisini ve vaktini iç çekişmelerle heba ettirerek ülkemize kendi senaryolarına göre istikamet biçemeyecekler. İstiklal ve istikbalimize sıkı sıkıya sarılan milletimizle yürüttüğümüz bu kutlu yolda Allah'ın izniyle zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar. Vesayetle elde etmediklerini, terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbeyle deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysak inşallah bundan sonra da hüsrana uğratacağız. Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze, kalkınma yolun elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz."

"Dün en temel insanı ihtiyaçları için gereken alt yapıdan bile mahrum Türkiye'den nasıl bugün gelişmiş ülkelerin bile gıpta ile izlediği bir ülke haline geldiysek yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer aşarak, kendimizle birlikte tüm dostlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Cumhur İttifakı olarak ülkemizi küresel siyasi ve ekonomik çalkantıların içinden güvenle çıkartarak istikrar ve huzur ikliminde hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu şerefli mücadele hangi seviyede olursa olsun destek veren herkesin en kıymetli hazinesi milletimizin gönlünden kopup gelen bir Allah razı olsun nidası olacaktır.

"Ana kadememizle gençlik, kadın kollarımızla gönlünü partimize çekemediğimiz tek bir ferdin bulunması bizim eksiğimizdir. Ak Parti'nin genel merkez yöneticisinden il ve ilçe teşkilatlarına, sandık müşahitine kadar tüm kadrolarını yılın 365 gününü seçim günü olarak değerlendirmelidir. Artık bu köhne siyaset tarzının izi daha zor. Ak Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimiz her bireyini çatımızın altında görme gayretimizde ne kadar çaba sar4f edersek oyunları o kadar hızlı bozarız."

"Ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini milletimize her fırsatta teşhir edeceğiz. "

"Dün gözümüzü uzaya diktiğimizi ilan ettik. Ülkemizin uzay yarışında en önlere çıkma kararlılığını gösterdik. Bizim asıl gündemimiz bunlardır. Diğer konulara siyasetin cilvesi olarak bakarak millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız."