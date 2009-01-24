Erdoğan: Türkiye yenileniyor

Rize Valiliği'ni ziyaret eden Başbakan Erdoğan, valilik tarafından verilen yemekte açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:





- Belçika'da 15 bin vatandaşımızla bir araya geldik ve dertleştik



- Ardından Brüksel'de AB yetkilileriyle temasta bulunduk. AB üyeliğinin Türkiye için ne denli önemli olduğunu anlattık. Tüm bu gelişmelere rağmen bizim bu attığımız adımları hazmedemeyenler bildiklerini okumalarına devam ediyor



Yüzyılın büyük krizi



- Küresel finans krizinin ülkemiz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm kurumlarla yoğun bir çalışma içindeyiz



- Bu kriz son yüzyılın en büyük finansal krizidir



- Bu krizin etkileri ortaya çıktığı ABD ile sınırlı kalmayacak Türkiye'ye de sirayet edecek ama en az zararla biz bunu atlatacağız dedik. 90 ve 2000'li yılların başındaki krizlerden biz ders aldık



- Bankacılık sektöründe bakkal dükkanı açar gibi dükkan açtırmadık



- Geçmiş dönemde bankaları kuranlar devletin mevduat üzerinde sınırsız garantisi vardı. Bu mevduatı topluyor kendi işinde kullanıyordu. sonra benim garip vatandaşım baktı ki para yok gitti. Kim ödeyecek? Devlet. O bankalar o sırada 21 banka Fon'a devredildi. Biz ne yaptık. Dünün rakamlarıyla mevduata sınır getirdik. 50 milyara kadar mevduata güvence veririz, onun dışında vermeyiz dedik.



- Sicil affı TBMM'de kabul edildi. Kara listeye giren esnaf, sanatkar, şirket ve vatandaşlar borçlarını kapatırlarsa kara listeden çıkabilecekler.



- Krizin başından beri çok sayıda tedbiri uyguladık



Siyasetin kalitesi yükseldi



- Bu yoğun trafik Türkiye'nin ne büyük bir değişim yaşadığını gösteriyor



- Türkiye güçlü ekonomisiyle dikkat çeken bir ülke haline gelmiştir. Demokratikleşme, insan hakları noktasında da Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyan önemli adımlardır



- Şu son 6 yılda Türkiye'de siyasetin kalitesi ciddi ölçüde yükseldi



- Siyaset bir rant dağıtma mekanizması olmaktan çıkmış, çıkar çevreleri kendilerine yönelik böyle girift odaklar oluşturuyorlardı



- Türkiye cesur bir biçimde korkularının, çeteleşmelerin ve mafyanın da tuzağındaydı. Türkiye'de başta siyaset olmak üzere her alan yenileniyor



- Ben ta torunlarımızın yaşayacağı o tertemiz Türkiye'yi düşünüyorum



- Kimsenin kimsenin cebinde gözü olmamalı. Şu anda durum öyle değil. Birileri birilerinin muhasebe defterini tutuyor ya. Arkadaş bırak da ben muhasebe defterimi kendim tutayım. Bunlardan sivil toplum örgütleri olarak elele vererek kurtulacağız



- Bi 5 yıl kadar önce Rize meydanında Rize kasaba görüntüsü veriyor. Bundan Rizemizi kurtarmamız lazım demiştim. Rize şimdi büyük ölçüde bir değişimi yaşıyor



- Kim ne derse desin eğitimde çok büyük bir sıçrama yaptık



- Rizeli hemşehrilerim Rize'de biraz yatırım yapsınlar



- Rize'de teşvik uzatılıyor. Bununda müjdesini vermiş olayım



- Şahsım olarak bu fakir milletinin hizmetkarıdır



- Bize tevazu yakışır. Valim de emniyet müdürüm de böyle olacak. Bu tevazuyu da kimsenin istismar etmesine fırsat vermeyeceklerdir



- İstismar edilmesine o zaman biz hak kaymasına neden oluruz. Hakkı da sahibine teslim etmemiz lazım



- Vatandaşım geliyor diyor ki bana iş lazım. Beyin nerde çalışıyor. Çaykur'da mevsimlik işçi. Eşinin ikramiyesi ile falan maaşı 700-800 TL'yi buluyor. E kardeşim bu parayı bulamayanlar var. E beyin mevsimin dışında da iş bulsun. Biz bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi atlatınca sen bana gelmeyeceksin ben sana yeni imkanlarla gelicem.



- Baba ocağım Rize'de yıllar boyunca ihmali hep gördük. Rize'de yaşayan hemşehrilerimden daha fazlası Rize dışında, yurtdışında kendine imkan aradı. Babam 13 yaşında Rize'yi terketti. İstanbul'un varoşlarında koşturdu. Sonra Şirket-i Hayriye'de kıyı kaptanı oldu. Sonra bu hale geldik. Onlar da merdiven altlarında yaşarlardı. Babam bunları ağlayarak anlatırdı. Gelecek kuşaklara bunları örnek olarak veririz ama orda kal diyemeyiz. Gelecek kuşaklara farklı bir Türkiye bırakmak zorundayız. Ben oğlumu çok daha ilerilere götürürsem kendimi başarılı bir baba olarak görebilirim



