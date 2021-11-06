Erdoğan: Türkiye su zengini bir ülke değildir, su stresi çeken ülkeler grubundayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1300 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız" dedi. "Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık 1116 metreküpe kadar düşebileceğine işaret ediyor" bilgisini paylaşan Erdoğan, "Elimizdeki kaynaklı etkin ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir" diye uyardı.

Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metreküp bulan Ilısu 1200 megavatlık gücüyle ülkemize yıllık 3 milyar liralık katkı sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Bu barajın ülkemize kazandırılmasın emeği geçen bakanlarımıza kurumlarımız mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan devamında şunları kaydetti:

"Değerli kardeşlerim dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete amamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi korumak durumundayız. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır."

"Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını ifade etti. Erdoğan şöyle dedi:

"Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık 1300 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık 1116 metreküpe kadar düşebileceğine işaret ediyor. Elimizdeki kaynaklı etkin ve tasarruflu kullanmak zorundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir. Geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. Bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri ülkemizi her alanda olduğu gibi tarım, enerji, su konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk.

284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Depolanan su miktarımızı 179 milyar metreküpe çıkardık. Ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı."