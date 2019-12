-Erdoğan: Türkiye şimdi veren el ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İktidara geldiğimizde Türkiye adeta alan eldi. Ama artık Türkiye alan el değil. Türkiye şimdi veren el. Her yerde böyle '' dedi. Başbakan Erdoğan, Ankara Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) yardım çadırlarını ziyaretinde yaptığı konuşmaya, ''Gerek hayır çarşısında, gerekse bu iftar sofrasında sizlerle bir arada olmak gerçekten bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir şevk veriyor'' diyerek başladı. Bu ayda hayır kapılarının hep açıldığını, hayırseverlerin gerçekten birbiriyle adeta yarış halinde olduğunu dile getiren Erdoğan, bunu her gittiği yerde gördüğünü, burada sergilerde de gördüğünü ifade etti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak Somali'de bir başka gördüm. Somali'ye gittiğimizde, gerek Somali öncesinde, gerek Somali sonrasında Türk hayırseverinin neler yapabileceğini gördüm. İstanbul'da yaptığımız uluslararası bir toplantıda 36 ülkenin taahhütlerini görünce Türkiye'nin taahhüdünün onların tamamından fazla olduğunu görmek bizi gerçekten gururlandırdı ve tarihe geri döndük. Çünkü iktidara geldiğimizde Türkiye adeta alan eldi. Ama artık Türkiye alan el değil. Türkiye şimdi veren el. Her yerde böyle. Artık her yere kurumlarımızla ulaşıyoruz. TİKA ile ulaşıyoruz, Kızılayımız ile ulaşıyoruz, TOKİ ile ulaşıyoruz. Nerede bir afet var, deprem var, kriz var, Türkiye orada. Pakistan'da, Açe'de Türkiye var. Aynı şekilde işte Körfezde Türkiye var. Dünyanın değişik ülkelerinde son dönemde Somali olmak üzere Türkiye var. Bunu vicdani, insani ve İslami bir görev telakki ederek yürütüyoruz. Bundan sonra da bunları yürüteceğiz.'' -''İnsanlığın da barışına vesile olmasını temenni ediyorum''- TOGEM Çarşısı'nda da bunu gördüğünü ifade eden Erdoğan, ''Buraya destek olan tüm hayırseverlerimizi gerek şahsım, gerekse milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum, hayırlarının devamını ayrıca temenni ediyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cuma akşamının Kadir Gecesi olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: ''Cuma akşamı Kadir gecesi, Leyli Kadrinizi tebrik ediyorum. Milletimizin, İslam dünyasının ve tüm insanlığın barışına, kardeşliğine vesile olmasını diliyorum. Aynı şekilde şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ederken, Ramazan Bayramını Suriye'nin bayram olarak kutlamasını temenni ediyorum. Libya'nın bayram olarak kutlamasını temenni ediyorum. Yemen'in, Bahreyn'in, Mısır'ın, Tunus'un bayram olarak kutlamasını temenni ediyorum. Tüm İslam dünyasının kendi bayramını bayram gibi kutlamasını temenni ediyorum. İnsanlığın da barışına vesile olmasını özellikle temenni ediyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.'' -Erdoğan el işi bir tablo satın aldı- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, alanda 35 ihtiyaç sahibi ailenin ticareti öğrenmesi ve gelir elde edebilmesi amacıyla kurulan stantları gezdi. Erdoğan'a kızı Sümeyye Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Ankara TOGEM Başkanı Esma Beki de eşlik etti. Stanttaki vatandaşlarla sohbet edip çocukları seven Başbakan Erdoğan, ziyaret sırasında el işi bir tablo satın aldı. Palyaço kıyafetli çocuklarla da bir süre sohbet eden Erdoğan, bir kadının 35 yıldır çalıştığı ve henüz emekli olmadığını belirterek, ''Evde kaldım'' demesi üzerine ''Bu kadar çalıştığın için evde kaldın'' karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu. Erdoğan, daha sonra bazı çocukların ricası üzerine şapkalarını imzaladı ve stantların birinden satın aldığı kağıt helvaları çocuklara dağıttı.