Erdoğan: Türkiye'nin önündeki ilk seçim 2023 yılında

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önündeki ilk seçimin 2023 yılında olduğunu vurgularken, "Milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Önümüzde üç yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor" dedi.

Ankara-Niğde Otoloyu'nun açılış töreninde konuşan Erdoğan, erken seçim tartışmalarına ilişkin Türkiye'nin önündeki ilk seçimin 2023 yılında olduğunu söylerken, "Yani önümüzde üç yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 'bölgesel ve küresel bir güç' haline geldiğini söyleyen Erdoğan, "Demokrasi ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin pervasızca operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devlet Bahçeli adıyla başlanan köprünün adını Sayın Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

"Türkiye'nin bölgesel ve küresel güç haline gelmesi, demokrasi ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz seviye sayesindedir. Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin had bildirmeye teşebbüs edemeyeceği, kimsenin pervasızca operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk. Kimseye minnet etmeden güvenliğimizi sağlayacak hale geldik. Bugün Doğu Akdeniz'de, güney sınırlarımızda Türkiye'nin ağırlığı bu derece belirgin hissediliyorsa, gerisinde sahip olduğumuz siyasi, ekonomik, askeri güç vardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervi ve halen süren diğer çalışmalarımız enerji alanında ülkemizi birinci lige terfi ettirebilecek zenginliktedir.

"Milletimizin gönlündeki yerimize öyle kuru lafla, yalanla, iftirayla, içi boş şovlarla değil, yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz eserler, elde ettiğimiz neticelerle sahip olduk. İnşallah aynı anlayışla bu yola devam edeceğiz. Türkiye'nin önündeki ilk seçimler 2023 yılında, yani önümüzde üç yıllık kesintisiz bir hizmet dönemi bulunuyor.

"Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar bir kez daha hüsrana uğrayacaktır. Milletimiz tüm bu gerçekleri gördüğü için girdiğimiz tüm mücadelede, başlattığımız projelerde yanımızdadır. Bugün bi dev projelerden bir tanesinin daha açılışını yapıyoruz, rabbimize hamd olsun. Türkiye'nin istikbal ve istiklal kavgası olarak gördüğümüz bu mücadeleyi zafere taşıyacağız. Evlatlarımıza İstanbul'un fethinin 600. yılını ifade eden 2053 ve Malazgirt zaferinin 1000. yılı olan 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bitirdiğimiz her eseri, başladığımız her projeyi, kazandığımız her başarıyı bu yolda atılmış bir adım olarak görüyoruz."