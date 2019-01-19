T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)

ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yöne

19 Ocak 2019 23:35

ERDOĞAN, ANKARA\'YA DÖNDÜ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi\'nde iş adamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı\'ndan uçakla Ankara\'ya hareket etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ERDOĞAN ANKARA DÖNDÜ CumhurbaşkanıAK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaşar Doğu Kapalı Spor SalonuTÜYAP Kongre MerkeziBasınaErdoğanMeltem YeşilyurtResul AkyüzHavalimanıAnkara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24