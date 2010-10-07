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Politika

ERDOĞAN: TÜRKİYE NATO'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK ANKARA (A.A)

07 Ekim 2010 22:22

-ERDOĞAN: TÜRKİYE NATO'YA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'i kabulünde, Türkiye'nin bir müttefik olarak NATO'ya her türlü desteği vereceğini vurguladı. Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, NATO'daki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Afganistan'daki gelişmeleri çok önemsediklerini ifade eden Erdoğan, ''Türkiye elinden gelen tüm desteği Afgan halkına sağlayacaktır. NATO'da devam eden yeni stratejik çalışmalar ve reform konusunu çok önemsiyoruz. Türkiye bir müttefik olarak NATO'ya her türlü desteği verecektir'' diye konuştu. Görüşmede NATO'daki çalışmalarla ilgili olarak Başbakan Erdoğan'a bilgiler veren Rasmussen de Türkiye'nin Afganistan'a verdiği desteğe teşekkür etti. Rasmussen, Türkiye'nin özellikle Afganistan'daki eğitim çalışmalarına büyük yarar sağladığını ve bunun devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti. Rasmussen, Türkiye'nin NATO içindeki rolünün her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, ''Türkiye NATO için önemli bir ülkedir'' dedi.  Öte yandan, Rasmussen-Erdoğan görüşmesinde, Türkiye'nin yarın Almanya ile yapacağı milli maç da konuşuldu. Rasmussen Türkiye'nin Almanya karşısında önemli bir maça çıkacağını belirterek başarılar diledi. Başbakan da Türkiye'nin ilk 2 maçını kazandığını anımsatarak, ''İnşallah üçte üç olur'' temennisinde bulundu. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Jasper Vanr da katıldı.

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