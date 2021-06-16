Erdoğan, Türkiye - Galler maçını tribünden takip etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip <strong>Erdoğan,</strong> EURO 2020 A Grubu Türkiye-Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı'nda izledi.</p>\n<p>Azerbaycan ziyareti için dün ülkeye gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na geldi. Tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/turkiye-galler,959549" target="_blank" rel="noopener">A Milli Takım, Galler'e de kaybetti; gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı</a></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/ekrem-imamoglu-a-milli-futbol-takimimizla-gurur-duyuyorum,959576" target="_blank" rel="noopener">Ekrem İmamoğlu: A Milli Futbol Takımımızla gurur duyuyorum</a></strong></p>\n<p> </p>\n</body>\n</html>