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Erdoğan, Türkiye - Galler maçını tribünden takip etti

16 Haziran 2021 22:18

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 A Grubu Türkiye-Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı'nda izledi.

Azerbaycan ziyareti için dün ülkeye gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na geldi. Tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti.

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