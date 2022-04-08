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Politika

Erdoğan: İnsanlarımızın kılık kıyafetine takılıp kalanlar milletimizin asıl mirasına sırt dönmüştü

" Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma yazma üretme konusunda da önün açmış olmasıdır"

08 Nisan 2022 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı ve kardeşlerimizi geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarında yokluklar, yoksulluklar ile ilgili değil, asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar, milletimizin bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü" dedi.
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