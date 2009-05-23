Erdoğan: 'Türkiye cüce bir ülke değildir'







BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, Suriye sınırındaki 210 bin dönüm araziyi organik tarıma kazandırmak istediklerini, ancak "İsraillilere, yahudilere peşkeş çekeceksiniz' diye yakıştırmada bulunduklarını belirterek, "Düşüncesine güvenmeyen bir ülke, inancına güvenmeyen bir topluluk, inanç ve düşünce hürriyetinden bahsedemez. Ondan sonra bir ufacık topluluk sizi terbiye eder. Kusura bakmayın Türkiye Cumhuriyeti bu kadar cüce bir ülke değildir" dedi.



Başbakan Erdoğan, İstanbul'dan helikopterle saat 12.20 sıralarında, Düzce 18 Temmuz Stadı'na indi. Erdoğan, AKP Düzce İl Başkanlığı'nın kongresinin yapılacağı stadın yanındaki 18 Temmuz Spor Salonu'na geçti. Yaklaşık 800 kişinin bulunduğu salonda Erdoğan, partilileri selamladı. AKP'nin, Türkiye'nin umudu olduğunu seçimlerde bir kez daha gösterdiğini belirten Erdoğan, "29 Mart seçimlerinde Türkiye genelinde çıkan fotoğrafı çok iyi okumalıyız. Milletin verdiği mesajı doğru şekilde analiz etmeliyiz. AKP her konuda olduğu gibi kendisini eleştirmek, kendisini muhasebeye çekmek noktasında da diğer partilerden ayrı bir yerde. Biz rakamları çarpıtarak, rakamlar üzerinde cambazlık yaparak, milleti aldatmak isteyenlerden olmadık, olmayacağız. Başarısızlıklarını konuşmak yerine, ne konuştular gördünüz. AKP'nin aldığı oy oranlarından kendileri pay çıkartmaya çalıştılar. Kendi oy oranlarını konuşmadılar. Biz yüzde 39'la birinci olduk. Diğerlerinin toplamı yüzde 39. Seçime niye girilir? Kazanmak için girilir. Bunların birinci parti olmak gibi bir hedefleri yok. 2'inci ve 3'üncü olmak bunlar için başarı" dedi.



