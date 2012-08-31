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Erdoğan: Türk Yıldızları bazen korkutuyor

Cumhurbaşkanı Gül'ün sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, ''Her geçen gün daha iyiye gidiyor'' dedi

31 Ağustos 2012 20:37

Türk Yıldızları’nın gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketlerinin kendisinin heyecanlandırdığını belirten Başbakan Erdoğan, “Doğrusu zaman zaman korkuyorum, milyonda bir ihtimal de olsa ürküyorum" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hava Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
 
Başbakan Erdoğan, Türk Yıldızları'nın gösteri sırasında heyecanlanıp heyecanlanmadığının sorulması üzerine de ''Heyecanlanmamak mümkün değil. Tamamıyla bileğin, milletimin bileğinin gücüyle, oradaki pilot arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bir performans, cesaret diyeceğim. Bir metre mesafede görüyorsunuz nasıl geçiş yapıyorlar. Doğrusu zaman zaman korkuyorum, milyonda bir ihtimal de olsa ürküyorum. Buradaki alan tabii müsait olduğu için özellikle tercih edilmiş. Kendilerine bundan sonraki süreçte de özellikle Hava Kuvvetleri'nde muvaffakiyet diliyorum'' diye konuştu.
 

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