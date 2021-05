Erdoğan, Türk Konseyi liderler zirvesinde konuştu: Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vakti geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi liderler zirvesine Vahdettin Köşkü'nden canlı yayınla bağlandı. "Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir" diyen Erdoğan, "Dünyanın karşı karşıya kaldığı gelişmeler işbirliğinin önemini daha da artırdı" diye konuştu.

"Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, devamında da, "Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz hep birlikte önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmekle birlikte kardeşimizle birlikte Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım" ifadelerini kullandı.

"Budapeşte'de açılan Avrupa temsilcilik ofisi Türk Konseyi'nin bayrağının Avrupa'da dalgalanmasını sağlayarak görünürlüğünü artırdı. Başka ülkelerde konseyimizle iş birliği yapmak ve gözlemci olmak isteğini dile getiriyor. Bu bakımdan üçüncü ülkelerle iş birliği formatlarına dair kategori ve kriterleri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an evvel yapılması gerekiyor" diye konuşan Erdoğan, "Uluslararası topluma karşı mesaj teşkil edecek bu belgelerin gerçekçi, kolay anlaşılır somut hedefleri içerecek şekilde kaleme alınmasını hedefliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmaların tüm üyelerin desteğini alarak tamamlanması mümkün olduğu takdirde ev sahipliğimizde yapılacak zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli kardeşlerim 12 yıl önce kurduğumuz Türk Konseyi birlik ve dayanışma mefkuremizin en müşahhas halidir. İnşallah Türkmen kardeşlerimizin önce gözlemci üye, bilahare daimi tarafsızlık statüsüne halel getirmeyecek şekilde tam üye olarak aramıza katılmasıyla konseyimiz daha da güçlenecektir. Türkiye olarak konsey çatısı altında bu yönde yapılacak çalışmalara her türlü desteği vereceğiz. Bugün Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşadığı ve metfun olduğu Türkistan'ı Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri ilan etmenin de bahtiyarlığını yaşıyoruz. "

"Dünyamızın karşı karşıya kalığı değişimler Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor. Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz olağanüstü zirve ve akabinde ilgili bakanlarımızın toplantılarında alınan kararlarla ticaret hacmimizde salgının etkisini asgari düzeyde tutmayı başardık. Konsey bünyesinde oluşturduğumuz sağlık bilim kurulu bu süreçte 6 kez toplantı. Bilim adamlarımız aşı çalıştayında bir araya geldi .Bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi ilgilendiren meselelerde de kardeşlik hukukuna uygun şekilde dayanışma içerisindeyiz. "

"Bu vesile ile hassasiyetle üzerinde durduğum aziz kardeşim Sayın İlhan Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı bir mücadele sonunda 30 yıllık işgal son bulmuş, dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştı. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Bütün bunlarla birlikte 1918 yılında Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Kısa zamanda yıl dönümünü tekrar andık katledilen on binlerce kardeşimizi ben rahmetle yad ediyorum. Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz hep birlikte önem taşımaktadır. Aynı şekilde bu adımı atarken bir an önce Azerbaycan'ın bu bölgeyi ayağa kaldırmak suretiyle bütün muhacir kardeşlerimizin yeniden topraklarına dönmesini çok çok önemsiyorum. Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmekle birlikte kardeşimizle birlikte Şuşa'da yeni bir bayram yaşayalım."

"Bir diğer konu da Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Yıllardır maruz kaldıkları haksızlıklar ve ambargoların kaldırılması için Kıbrıs Türklerine gereken yardımı esirgemeyeceğinize de inancım tamdır. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini de hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum."

"Uluslararası kombina yük taşımacılığı anlaşmasını sonuçlandırmak için müzakereleri hızlandırmakta fayda görüyorum. 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz. "

"Budapeşte'de açılan Avrupa temsilcilik ofisi Türk Konseyi'nin bayrağının Avrupa'da dalgalanmasını sağlayarak görünürlüğünü artırdı. Başka ülkelerde konseyimizle iş birliği yapmak ve gözlemci olmak isteğini dile getiriyor. Bu bakımdan üçüncü ülkelerle iş birliği formatlarına dair kategori ve kriterleri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an evvel yapılması gerekiyor. Uluslararası topluma karşı mesaj teşkil edecek bu belgelerin gerçekçi, kolay anlaşılır somut hedefleri içerecek şekilde kaleme alınmasını hedefliyoruz. Vizyon belgesine ilişkin çalışmaların tüm üyelerin desteğini alarak tamamlanması mümkün olduğu takdirde ev sahipliğimizde yapılacak zirvede kabul edilmesinden memnuniyet duyacağız. Sekretaryanın bu süreci üye ülkelerin kurumlarıyla yakın eş güdüm ve istişare içine yürütmesi önemlidir. Türk akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın zorunlu katkı protokollerini onayladık. Uzun süredir gönüllü katkılarla çalışan bu iki örgüte özellikle ait protokollerin bir an öne yürürlüğe girmesinde de fayda görüyoruz. "

"Türk Konseyi'nin verimlilik ve etkinliğinin artırılması gerekiyorsa sekretaryanın yeni kadrolarla güçlendirilmesi ve çalışma usullerinin gözden geçirilerek üye ülkelerle eş güdümün yoğunlaştırılması faydalı olacaktır. Bu çerçevede sekretaryamıza artan itibarına yakışacak ve Özbekistan'ın katılımıyla büyüyen ailemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde prestijli bir tarihi bina tesis ettik. Tarihi bir eser olmanın yerinde bulunduğu konum da herkesi hayranlıkla burada hizmete yöneltecektir. Bu yeni binanın konseyimize hayırlı olmasını diliyorum. "