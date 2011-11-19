-Erdoğan: ''Türk iş adamlarından övgüyle söz ediliyor'' İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar dünyanın hangi ülkesine gittiyse orada mutlaka Türk iş adamlarıyla, Türkiyeli girişimcilerle karşılaştığını gururla ifade etmek istediğini belirterek, ''Çin'den Kanada'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar 5 kıtada Türk iş adamlarının eserleriyle, yatırımlarıyla, girişimleriyle karşılaştık. Hangi ülke lideriyle görüştüysem, Türk iş adamlarından övgüyle söz ettiğini gördüm'' dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ''Dünya Türk Girişimciler Kurultayı''nda konuşan Erdoğan, kurultayın düzenlenmesine katkı verenlere teşekkür ederek, 2 yılda bir toplanan dünyadaki Türk iş camialarının en geniş platformu olan etkinliğin hayırlı olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Buradan şunu büyük bir gururla ifade etmek istiyorum, bugüne kadar dünyanın neresine gittiysem, hangi ülkesine gittiysem, orada mutlaka Türk iş adamlarıyla, Türkiyeli girişimcilerle karşılaştım. Avustralya'ya gittiğimizde bizleri Türkiyeli girişimciler karşıladı. Brezilya'ya, Şili'ye gittik, bizi Türkiyeli iş adamları karşıladı. Çin'den Kanada'ya, Güney Afrika'dan Rusya'ya kadar 5 kıtada Türk iş adamlarının eserleriyle, yatırımlarıyla, girişimleriyle karşılaştık. Hangi ülke lideriyle görüştüysem, Türk iş adamlarından övgüyle söz ettiğini gördüm. Bana ve ülkeme bu gururu yaşattığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü, Türk insanının dürüstlüğünü, Ay Yıldızlı Bayrağın onurunu en uzak ülkelere kadar taşıdığınız ve oralarda temsil ettiğiniz için, her birinize, şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.'' Türk iş adamları ve girişimcilerinin modern dünyada, Türkiye'nin öncü güçleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sizler, Türkiye insanının, çalışkanlığını, dürüstlüğünü, girişimci ruhu ve zekasını dünyaya tanıtan öncü birliklerisiniz. Siz, tarihi ifadesiyle bu milletin akıncılarısınız. Sizlerin açtığı yoldan bugüne kadar birçok arkadaşınız yürüdü ve ham dolsun Türkiye, ortaya koyduğu eserlerle dünyada kendisine müstesna bir yer edindi. Eğitim için, yatırım için, yeni bir hayat kurmak için farklı ülkelere, gurbete giden nice kardeşimiz, göğsümüzü kabartan işlere imza attılar. İş gücü olarak gönderdiğimiz nice kardeşimiz, işçi olarak gittiği ülkelerde işveren oldu, o ülkenin vatandaşlarını istihdam etmeye başladı. Sadece bunlarla sınırlı değil. Sizlerin başarısı, Türkiye ekonomisine, Türkiye'nin birikimine, Türkiye'nin içerde ve dışardaki yatırımlarına çok önemli katkılar sağladı. Bir tek genç arkadaşımızın başarısı, bulunduğu ülkedeki Türkiye imajını kökten değiştirerek, o ülkede Türkler'in önünü açtı. Bir tek müteahhidimizin başarılı, dürüst eseri, o ülkede Türkiyeli müteahhitlerin listenin ilk sırasında yer almasını sağladı. Bir işverenin, bir akademisyenin, öğretmenin, öğrencinin başarısı, o ülkede Türkler için çok daha fazla imkanı beraberinde getirdi.'' Bu arada kürsüye davet edilirken kapağında yer aldığı Time Dergisi'nin ekrana yansıtılması üzerine Başbakan Erdoğan, ''Bu fotoğrafı arayıp bulmak için çok eziyet çektiler herhalde'' diye espri yaptı.