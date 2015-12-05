Erdoğan: Türk Akımı projesini biz durdurduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türk Akımı Projesi'nin Rusya tarafından durdurulduğu haberleri çıkıyor. Tam aksine proje taleplerimizin karşılanmaması sebebiyle tarafımızdan rafa kaldırıldı" dedi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye ile Türk Akımı'yla ilgili hükümetlerarası görüşmelerin durdurulduğunu açıklamış, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ise Türkiye'nin Türk Akımı doğalgaz projesi konusunda kendilerine herhangi bir şekilde başvurmadığını ve görüşmelerin durduğunu ifade etmişti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası Kapanış Seremonisi" ile "Küresel İmprove ve Türkiye İnovasyon Şampiyonları Ödül Töreni"nde konuşan Erdoğan, "Rusya ile aramızdaki sorunların doğalgaz, Akkuyu Nükleer Enerji Santralı gibi projelere yansıyacağına dair henüz bir işaret yok" dedi. Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kamuoyunda Türk Akımı Projesi'nin Rusya tarafından durdurulduğu yönünde haberler çıkıyor. Değerli kardeşlerim, bir defa bu yalan yanlış haberlere inanmayın. Tam aksine Türk Akımı, taleplerimizin karşılanmaması sebebiyle bir süredir tarafımızdan rafa kaldırılmış bir projedir. Bunun doğrusunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla burada da yaşanan son olaylardan kaynaklanan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Buna rağmen biz Rusya'nın krizi tırmandırma üslubunu ve yöntemlerini asla tasvip etmiyoruz. Şu anda biz onların diliyle de konuşmuyoruz. Biz, diplomatik dille konuşuyoruz. Bu konuda sabırlıyız. Biz milliyiz, biz yerliyiz ve bu ülke bu konuda ne zaman, nasıl, neyi konuşacağını da çok iyi bilir."