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Politika

Erdoğan, Türel ile 4 saat görüştü

14 Nisan 2009 14:24



Tatilini Antalya'da geçiren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile akşam yemeğinde biraraya geldi. Türel, ``Genel ve yerel siyaseti konuştuk. Sayın başbakanımız önümüze bakmamız gerektiğini söyledi'' dedi.

Başbakan Erdoğan, eşi, çocukları ve torunlarıyla tatilini geçirdiği Belek Ela Quality Resort Otel'de AKP'nin Antalya kurmaylarıyla yemekte buluştu. Dün akşam saat 19.00 başlayıp 23.00'e kadar süren yemeğe, son seçimde koltuğu CHP'li aday Mustafa Akaydın'a kaptıran Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, oğlu Akant ile katıldı. AKP Antalya İl Başkanı Hüseyin Samani ve Kepez'den seçimi kazanan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise eşleri Antalya dışında olduğu için yalnız geldiler.

Türel, yemekte neler konuşulduğunu soran DHA muhabirine, ``Sayın başbakanımızın daveti üzerine gittik. Genel ve yerel siyaset üzerine konuştuk'' dedi. Türel, ``Başbakan Antalya'da seçimi kaybetmekten dolayı üzgün müydü?'' sorusuna, ``Onu gözlemlemedim. Aksine Antalya'ya yapılmış hizmetlerin, yatırımların gururunu taşıdığını hissettim'' cevabını verdi. Türel, bir soru üzerine de, ``Sayın başbakanın Antalya'ya küskünlüğü yok. Antalya'nın turizmin başkenti ve tarım kenti olması nedeniyle önemli bir şehir olduğunu vurguladı'' dedi.

Türel, Başbaşan Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatlar doğrultusunda siyasi çalışmalarını sürdüreceğini belirtti, ``Sayın başbakan önümüze bakmamız ve çalışmalara devam etmemiz gerektiğini söyledi'' diye konuştu.

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