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Politika

ERDOĞAN, TÜBİTAK'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2010 00:22

-ERDOĞAN, TÜBİTAK'IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ancak bilim ve teknoloji üreten, bunu doğru ve etkin kullanan milletlerin geleceğin dünyasını şekillendirebileceğine işaret ederek, ''Çünkü bilim ve teknoloji, bugün yüksek medeniyet seviyesini oluşturan unsurların en başında gelmekte, toplumların gelişmesinde büyük ölçüde belirleyici olmaktadır'' dedi.  Başbakanlık Basın Merkezinde yer alan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, TÜBİTAK'ın kuruluşunun 47. yıl dönümü dolayısıyla TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş'e kutlama mesajı gönderdi.  Mesajında, bilgi üretiminin artması ve bilgi kullanımının yaygınlaşmasının bütün milletler için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, bu konunun hükümet olarak her zaman öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.  Başbakan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Biliyoruz ki ancak bilim ve teknoloji üreten, bunu doğru ve etkin kullanan milletler geleceğin dünyasını şekillendirebilecektir. Çünkü bilim ve teknoloji, bugün yüksek medeniyet seviyesini oluşturan unsurların en başında gelmekte, toplumların gelişmesinde büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Bilimin önemini her zaman vurgulayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu alanda hızla ilerlemenin gereğine işaret etmiş, büyük hedefler göstermiştir. Milletçe ortak aklın ve bilimin ışığında O'nun gösterdiği hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz. TÜBİTAK'ın kuruluşu, bu yolda atılan büyük adımlardan biridir. Ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaşmasına, yeni araştırmacı ve bilim adamlarının teşvik edilerek yetiştirilmesine öncülük eden TÜBİTAK'ın 47. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, sizi ve tüm kurum çalışanlarını sevgiyle selamlıyor, başarılarınızın devamını diliyorum.''

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