Erdoğan: Trump'la Arjantin'de Münbiç meselesini görüşeceğiz

G-20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Münbiç meselesini görüşeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın S-400 teslimatıyla ilgili olarak da " 2019'un sonuna doğru teslimatları yapılacak ve o gün itibarıyla milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi için Arjantin'e giderken havalanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinde arabulucu olabilir mi?

"Bugün bizim Sayın Putin'le yaptığımız görüşmenin ana ekseninde, malum şu anda aralarında Ukrayna'yla devam eden süreç ve bu konuda neler yapılabilir, burada bir ara buluculuk rolü üstlenenebilir miyiz? Bu konuyu her iki tarafla görüştük. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Poroşenko'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, her ikisinin de bizden bazı talepleri oldu ve bu talepleri de bizler Sayın Putin'le Arjantin'de yapacağımız görüşmede kendilerine.

"Diğer bir konu Putin ile görüşmemizde İdlib meselesiydi. İşin bir diğer ayağı da Menbiç meselesi. bu konuda da Trump ile görüşmelerimiz olacak"

S-400 açıklaması

"İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"

"G-20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. G-20 Zirvesi'nin hitamında Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacağım."