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Dünya

Erdoğan: Trump’ın açıklaması uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır

Özge Düzgün, Atina, 7 Aralık, (DHA)- Yunanistan’ın Başkenti Atina’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi Erdoğan ABD’nin Kudüs açıklamasına ilişkin şunları kaydetti: “Dün ABD

07 Aralık 2017 20:39

Özge Düzgün, Atina, 7 Aralık, (DHA)- Yunanistan’ın Başkenti Atina’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ortak basın toplantısı düzenledi Erdoğan ABD’nin Kudüs açıklamasına ilişkin şunları kaydetti: “Dün ABD başkanı Trump tarafından yapılan Kudüs’e dair açıklamaya değinmek istiyorum. Bu karar maalesef bölgemizin ve dünyanın barışı adına son derece talihsiz bir açıklamadır. Kudüs semavi 3 dinin kutsal bir mekanıdır. Müslümanların Hristiyanların ve Yahudilerin. Yapılan açıklamalar uluslararası hukukun açıkça ayaklar altına alınmasıdır. 1980 BM’nin bu konuda kararı var. Sadece Amerika ve İsrail’den başka o kararı reddeden yok. Tüm dünya o kararı sahiplendi. Şimdi farklı bir yöntemle ‘ben yaptım oldu’ demek suretiyle bir açıklama ve bu talihsiz adımla bölgeyi ciddi manada sıkıntıya sokacaklarına inanıyorum.”

Görüntü Dökümü:

Erdoğan ve Çipras’ın ortak açıklaması

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