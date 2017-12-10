Erdoğan: Trump'ın açıklaması bizim için yok hükmünde

Eraydın ATEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri\'nin (ABD) Kudüs konusundaki kararını tanımadıklarını belirterek, \"Trump\'ın açıklaması, zaten bizim için bir yok hükmündedir. Biz, beklerdik ki büyük ülkelerin liderleri çatışmayı, barışmayı, barıştırmayı sağlasın. İsrail, bir terörist devlettir\" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlığı kongresine katılmak üzere Sivas\'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan \'Ana\' uçağı, saat 12.50 sıralarında, Nuri Demirağ Havaalanı\'na indi. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumburbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle kent merkezine geçti. Erdoğan, yolda kendisine sevgi gösterilerinde bulunanları selamlayarak, çocuklara oyuncak verdi, ardından AK Parti Sivas 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nin yapıldığı Yeni Spor Salonu\'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdogan\'ın Sivas ziyaretine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ile Mahir Ünal eşlik etti.

AK Parti Sivas 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde partilileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişikliği referandumunda verilen yüzde 71\'lik destek için Sivaslılara teşekkür ederek, sözlerine başladı. Türkiye\'yi 2023 hedeflerine adım adım taşıyacaklarını belirten Erdoğan, \"Son yıllarda, bölgemizde meydana gelen hadiseler, millet ve devlet olarak ne kadar ağır bir imtihandan geçtiğimizi gösteriyor; coğrafya. Bir sorunu çözmeden yenisiyle bir badireyi atlatmadan daha büyüğüyle karşılaşıyoruz. Afganistan\'da başarı kazandığımızı anda Pakistan\'da sıkıntılar nüksediyor. Somali\'de açlığı bir nebze çözüm bulduk derken Yemen, Arakan ile yüreğimiz dağlanıyor. Suriye krizini hal yoluna koymak için adım attığımız günlerde bakıyorsunuz Kudüs\'te yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. Türkiye, barış, güven ve istikrar için çalıştıkça birileri de çatışma ve savaş için gayret gösteriyor. Biz, akan kanı durdurmak için seferber olurken, birileri de İslam coğrafyasını kan gölüne çevirmek için gayret gösteriyor. Etnik ve mezhebi farklılıkları kışkırtıyorlar\" diye konuştu.

\'KUDÜS İÇİN TÜM İMKANLARI KULLANACAĞIZ\'

ABD\'nin Kudüs konusundaki kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

\"BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. Son 7 yılda, gözlerimizin önünde işlenmeyen vahşet kaldı mı? Paçavraya çevrilmeyen ilke, prensip kaldı mı? Kardeşi kardeşe düşüren için yapılmayan şey kaldı mı? Bizden bu tabloya sessiz kalmamızı, köşemize çekilmemizi istiyorlar. Çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi istiyorlar. Kardeşlerim, Müslüman hele de bu Müslüman Türk ise cesur insandır. Bu, böyle biline. Biz, \'Kim var?\' diye seslenilince, fert fert \'Ben varım\' diye bağırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız. Bizim için mazlumun da zalimin de kim olduğunu anlamı yoktur. Zalim, öz kardeşimiz de olsa karşısına dikilmekten çekinmeyiz. Gerçekten de Anadolu, asırlardır zulüm gören herkes için bir \'aman yurdu\' olmuştur. Bu topraklar, adına ve şanına yakışır şekilde yegane sığınaktır. Bu toprakların tarihinde ey İsrail, asla holokost yoktur; soykırım yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temizlik, katliam yoktur. Bu devletin tarihinde işgal yoktur. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Ecdad, nasıl geride hala hayırla yad edilen bir miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza böyle bir miras bırakmamız gerekiyor. Bunun yolu da böyle zamanlardan geçiyor. Bu millet, tavrını birilerinin cüssesine göre belirlemeyecek kadar cesur bir millettir. İlk kıblemiz, göz bebeğimiz Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. ABD\'nin meşum kararını ilan edeceğini açıkladığı salı gününden bu yana çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Papa dahil birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşme yaptım. ABD\'nin bu adamının tamamıyla evangelist bir yaklaşım olduğunu da çok net bir şekilde ortaya koymak durumundayız.\"

\'TRUMP\'UN AÇIKLAMASI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE\'

ABD Başkanı Donald Trump\'ın kararını tanımadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Trump\'ın açıklaması, bizim için zaten bir yok hükmündedir. Bunun bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Orayı başkent ilan etmenizin, büyükelçiliğinizi oraya taşımanızın bizim için bir hükmü yoktur. Biz, beklerdik ki büyük ülkelerin liderleri çatışmayı değil; barışmayı, barıştırmayı sağlasın. İşte şecaat arz ederken, sirkatin ortaya koydular. Yarın, ülkemizi ziyaret edecek Sayın Putin ile de hem bu konuyu hem de Suriye konusunu görüşeceğiz. Bu gayretlerimizin başta Filistin olmak üzere tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum\" diye konuştu.

\'İSRAİL, TERÖR DEVLETİDİR\'

Tarihte zulüm gören, sürgüne uğrayan Yahudi milletinin her zaman Osmanlılara ve Türk milletine sığındığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bugün, haksızlık karşısında tepkimizi oraya koyuyorsak bu gücümüzü ecdadımızın bize bıraktığı o tertemiz sicilden alıyoruz. Ecdad, nasıl hayırla yad edilen miras bırakmışsa bizim de evlatlarımıza öyle bir miras bırakmamız gerekiyor\" dedi. İsrail askerlerinin son Kudüs olaylarında, Filistinli 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı götürdüğünü gösteren fotoğrafı ekrandan gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu İsrail, terör devletidir, terör. İsrail askerleri, 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bakın nasıl sürüklüyorlar. Kudüs, Müslümanların harim-ü ismetidir. Kudüs, İstanbul\'un, Sivas\'ın, Konya\'nın kardeşidir. Kudüs, gözümün nurudur. Kudüs\'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Biz de sabırla çalışacak, mücadelece edecek, Allah\'ın izniyle zafere ulaşacağız\" diye konuştu.

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