Erdoğan-Trump zirvesinde neler konuşulacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'deki temaslarını tamamlayarak ABD'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Kritik randevunun en önemli gündemi, ABD yönetiminin YPG'ye ağır silah desteği ve Fethullah Gülen'in iadesi.

NTV'nin haberine göre, Erdoğan-Trump randevusunun en önemli gündem başlığını, ABD yönetiminin YPG politikası oluşturuyor. Görüşmede bu konunun enine boyuna ele alınması bekleniyor.



ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta YPG'ye doğrudan ve gelişmiş silah yardımı yapılmasına onay verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede YPG'ye silah yardımı yapılmasinin Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturduğunu Trump'a anlatacak. Karardan duyulan rahatsizlığı dile getirecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce YPG'lilerle poz veren ABD askerlerinin fotoğralarını da Trump'a göstereceğini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rakka operasyonunun YPG ile değil Fırat Kalkanı Harekat'ında olduğu gibi ılımlı muhaliflerle yapılması gerektiğini bir kez daha dile getirecek.



İncirlik de konuşulacak



Kritik görüşmede, İncirlik Üssü'nün DAEŞ karşıtı koalisyonun kullanımına kapatılmasının gündeme gelmesi beklenmiyor. Türkiye tarafının böyle bir tutum içinde olmayacağı belirtiliyor.



Ankara açısından İncirlik'in, ABD'nin ve diğer müttefiklerin hareketliliğini izlemek için önemli olduğu ifade ediliyor.





Gülen'in iadesi





İki liderin görüşmesinde ele alınacak diğer kritik başlık ise Fethullah Gülen'in iadesi olacak.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu konuşu görüşmek için geçen hafta Washington'u ziyaret etti. ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions'la bir araya gelen Bozdağ, Gülen'le ilgili yeni dosyalar sundu.



Erdoğan, Trump'tan Gülen'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini isteyecek.