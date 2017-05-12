"Erdoğan, Trump görüşmesi için YPG'den PKK'ya geçen silahlarla ilgili bir liste hazırladı"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, YPG’ye ağır silah desteğini onaylamasından sonra gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 16-17 Mayıs’ta yapacağı kritik ABD ziyaretine çevrildi. Erdoğan’ın çantasında, güvenlik ve istihbarat birimlerinin son yeni bilgilerle hazırladığı önemli bir listenin bulunacağı ileri sürüldü. Listede IŞİD ile mücadele kapsamında verildiği belirtilen YPG'den PKK’ya geçtiği iddia edilen silahların envanteri olacak.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Erdoğan’ın, 16-17 Mayıs’ta yapacağı ziyarette, YPG’ye silah kararının Türkiye’nin güvenliği için yarattığı endişeleri bizzat Trump’a aktaracağı öğrenildi. Buna göre, Erdoğan’ın çantasında, güvenlik ve istihbarat birimlerinin son yeni bilgilerle hazırladığı önemli bir liste de bulunacak. Görüşmede Erdoğan’ın Trump’a göstermesi beklenen bu listede, ABD, Almanya ve İngiltere’nin IŞİD'le mücadeleyi gerekçe göstererek Kürtlere verdikleri, daha sonra PKK’nın eline geçip Türkiye sınırları içinde güvenlik güçlerine karşı kullandıkları silahların envanterinin yer alacağı belirtildi. Listede, söz konusu silahlardan bazılarının Türkiye’ye nasıl sokulduğu, hangi bölgelerde nasıl ele geçirildiklerine dair bilgiler bulunuyor. Erdoğan, daha önce de YPG’lilerle birlikte poz veren Amerikan askerlerinin fotoğraflarını Trump’ın önüne koyacağını söylemişti. Listede ayrıca PKK'da ele geçirilen Rusya menşeli silahların da bulunduğu öğrenildi. Son olarak Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde Rus menşeli SA-16 tipi hava savunma füzesi ele geçirilmişti.

"İncirlik kapatılmaz"

Kritik ziyarette Türk tarafı, İncirlik Üssü’nü IŞİD'le mücadele eden koalisyonun kullanımına kapatması gibi bir tutum içinde olmayacak. Üst düzey bir yetkili, konuyla ilgili şunları söyledi: "ABD’nin ve diğer müttefik konumdaki ülkelerin hareketliliğini izleyebilmek açısından İncirlik önemli. İncirlik’ten kalkan yabancı hava unsurlarının hareketliliğini izleme imkânına sahibiz. Aksi durumda bu imkânı kaybedebiliriz. Ayrıca ABD’nin mevcut durumda bölgede bir başka yere üslenmesi gibi bir sıkıntısı yok. İncirlik’i kapattığımızda, ABD Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG hakimiyetindeki bölgelerde rahatlıkla kendine üs yeri bulur.”

Beyaz Saray da açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ise "Başkan Trump, 16 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacak. İki lider, ikili ilişkilerin nasıl daha da güçlendirileceğini ve terörizmin her türüne karşı koymada iş birliğimizin nasıl derinleştirileceğini ele alacak” diye açıklama yaptı.

Sevkiyat başladı mı

IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian’ın önceki gün yaptığı “(YPG’ye) Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir” sözlerinin ardından dün Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’ya ilk sevkıyatın yapıldığı iddia edildi. Pentagon’dan henüz sevkıyatın başladığına dair açıklama gelmedi. Ankara gelişmeleri yakından takip ediyor.