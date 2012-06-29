Erdoğan: Tribünlerden çektik sahada olmalıyız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dış politikaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerinin tribünler değil saha olduğunu dile getirdi.

Dış politikada tribünlerde kalmanın Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye, tribünlerde kalabilecek bir ülke asla değildir. Türkiye, mutlaka ve mutlaka sahaya inmek, sahada kalmak zorunda olan bir ülkedir" dedi.

Bunun riskleri ve geçiş süreçleri olabileceğini dile getiren Erdoğan, "Zaman zaman sorunlar yaşanabilir. Ancak 'sorun çıkacak' diyerek, Türkiye pısırık bir politikayı, geleceğe ağır faturaları olan bir politikayı bu saatten sonra idame ettiremez, ettirmeyecektir'' ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan bu açıklamaları, Atatürk Üniversitesi tarafından kendisine verilen uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora unvanını aldığı törende yaptı.