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Erdoğan: Trenden inenler bir daha binemeyecek

"Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar"

20 Ocak 2019 18:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partisinin Ordu'dan aday gösterdiği isimleri tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, isim vermediği siyasetçileri "Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz" ifadeleriyle hedef aldı.  

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.

("Beraber yürüdük biz bu yollarda" diyen seyircilere) Bu şarkı bana cezaevine girişimi hatırlatıyor.

Seçim sonucu üzerine gölge düşürmeye çalışanların kime hizmet ettiğini biliyoruz.

"Şehitlerimiz oldu eyvallah..."

(Zeytin Dalı Harekâtı'nın yıldönümü) Biz onlarla Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük, tünellere gömdük. Aynı şekilde Cerablus'ta El Bab'da Gabar'da, Tendürek'te gömdük ve bugünlere geldik. Şehitlerimiz oldu eyvallah. Ama biz biliyoruz ki bizim dinimizde şehadetin durumu çok farklı. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridiler ancak siz bilemezsiniz.

"Gözlerini çıkaracağız"

Elimizdeki bu topraklara da göz dikmeye kalkıyorlar. Bizi bölemeyeceksiniz. Topraklarımıza göz dikenlerin gözlerini çıkaracağımızı bilsinler. İçerde dışarda her gün ağız değiştirenlerin, tavır değiştirenlerin aslında neyin peşinde olduğunu Ordu gayet iyi biliyor. Bunun için de Ordu Cumhurbaşkanı'na, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, AK Parti Belediyeciliğine sahip çıkıyor. 

Kimse, “AK Parti Türkiye’nin yurt dışındaki itibarını yükseltti, biz daha fazlasını taahhüt ediyoruz” diyemiyor.

Erdoğan, konuşmasının ardından AKP Ordu adaylarını tanıttıı:

31 Mart'taki yerel seçimler için AKP'nin Ordu adayları şöyle:

Akkuş: İsa Demirci

Altınordu: Aşkın Tören

Aybastı: Beytullah Geçtan

Çatalpınar: Ahmet Türe

Çaybaşı: Hüseyin Semiz

Fatsa: İbrahim Etem Kibar

Gölköy: Fikri Uludağ

Gülyalı: Talip Şen

Gürgentepe: Yaşar Şahin

Kabadüz: Yener Kaya

Kabataş: Yakup Yılmaz

Korgan: Tuncay Kiraz

Kumru: Yusuf Yalçova

Mesudiye: İsa Gül

Perşembe: Mustafa Tandoğan

Ulubey: İsa Türkcan

Ünye: Hüseyin Tavlı

İkizce: Osman Kaygı (MHP) 

 

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