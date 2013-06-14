Guardian, Erdoğan'ı TOMA'ya benzetti

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinde yer alan karikatürde, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın file benzetilen yüzü Toplumsal Müdahale Aracı'nın (TOMA) sürücü kabini yerine yerleştirildi.

Guardian gazetesinin karikatüristi Steve Bell, Başbakan Erdoğan'ı TOMA'ya benzetti.

Karikatürde, Gezi Parkı direnişi konu edilirken, polisin aşırı şiddet göstermesi eleştirildi.

Arka planda bir gaz bulutunun içinde elleri coplu polislerin siluetinin görüldüğü karikatürde, Başbakan Erdoğan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, TOMA olarak resmedildi.

Üzerinde bir Türk bayrağı asılı olan TOMA'nın önü ise başına bir hilâl yerleştirilmiş ve bir filin hortumuna benzetilmiş burnundan tazyikli su fışkırtan Recep Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor.