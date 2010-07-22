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Politika

ERDOĞAN, TOPBAŞ VE PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2010 18:13

-ERDOĞAN, TOPBAŞ VE PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve kentin AK Partili ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde saat 11.30 sıralarında başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı yapılan toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu da katıldı.

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