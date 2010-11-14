Erdoğan, Time'ın tepesine yerleşti

T24 - Recep Tayyip Erdoğan Time'in anketinde tepeye oturdu. 4 günde 16'ncılıktan zirveye ulaştı. Daha önce de internette örgütlenen Türkler, Atatürk ile Time dergisinin ilgisini çekmişti.





Time dergisinin başlattığı 'yılın kişisi' anketi Türklerin hücümuna uğradı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da adaylar arasında gösterildiği ankette toplam 25 kişi yarışıyor.

Anket haberi perşembe günü medyada çıkmadan önce Recep Tayyip Erdoğan, 16'ncı sırada yer alıyordu. Olay, internet sitelerinde yayılınca aynı gece Başbakan 5'inci sıraya kadar yükseldi.

Şu an listenin en tepesine yükseldi.

AKP'liler ve Erdoğan fanatikleri, Başbakan'a puan vermek için internette örgütleniyor. Ayrıca, sadece Erdoğan'a oy vermiyor. Diğer adayların ortalama reytinglerini düşürmek için onlara düşük puan veriyor.

Ancak, birinci olsa dahi bu anket Erdoğan'ın 'yılın kişisi' yapmayabilir. Time dergisi, editörlerin '2010 yılın kişisi'ni seçerken internet anketine bağlı kalmak zorunda olmadıklarını açıkladı.



Daha önce de Atatürk için benzeri yaşanmıştı



Time dergisi daha önce de internette "21'inci yüzyılın insanları'nı seçmek için anket düzenlemişti.

Liderler bölümünde Atatürk'ü ön plana çıkarmak isteyenler, siteye hücum etmişti. Atatürk listede birinci olunca, buna cevap vermek isteyen Yunanlılar, İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'i oylamaya başlamıştı. Yunanlılara, Atatürk'ü Hilafet'i kaldıran adam olarak gören bazı Araplar da eklenince Churchill listede üst sıraya oturmuştu.

Site ise oy verenler 'liderler' bölümünde Atatürk, Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal Atatürk olarak üç farklı şekilde yazmıştı ve bu 3 isim de listenin üstlerinde yer almıştı.

Ayrıca; "21'inci yüzyılın şarkıcısı", "21'inci yüzyılın oyuncusu" gibi bölümlerde de Atatürk ismi üst sıralarda yer alınca dergi yönetimi tüm kategorilerde Atatürk'ü liste dışında bırakmıştı.



