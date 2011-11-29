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Dünya

Erdoğan Time'ın anketinde ilk sırada WASHINGTON (A.A)

29 Kasım 2011 21:03

-Erdoğan Time'ın anketinde ilk sırada  WASHINGTON (A.A) - 29.11.2011 - Time dergisinin ''Yılın Kişisi'' anketinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ilk sıraya yükseldi. Dergi, internet sitesi adresinden 2011 yılı için ''Yılın Kişisi'' anketi düzenliyor.  Aralık ayı ortalarına kadar sürecek ankette Erdoğan, 72 bin 616 oyla ilk sırada yer alıyor.  Erdoğan'ı 63 bin 667 oyla ünlü futbolcu Lionel Messi takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Wall Street protestolarıyla ortaya çıkan toplumun ''Yüzde 99''u kavramı alıyor. Toplumun ''yüzde 99''u şu ana kadar 56 bin 224 oy aldı. -En az popülerler anketinde de Erdoğan başta...- Ancak, ilginç bir şekilde, Başbakan Erdoğan Time'ın hem ''en popüler'' hem de ''en az popüler'' anketinde başı çekiyor. Başbakan Erdoğan ''En az popülerler'' listesinde de 96 bin 090 oyla ilk sırada. İkinci sırayı, 29 bin 257 oyla ''Yüzde 1'' alıyor.  Listenin geri kalanında ise kızını öldürdüğü suçlamasıyla yargılanıp beraat eden Casey Antony, Kim Kardashian, Michele Bachmann gibi isimler var. En popülerler listesinde 3. sırayı alan ''Yüzde 99'', ''en az popülerler'' listesinde de 6. sırada. -Obama da hem popüler hem değil...- ABD Başkanı Obama da ankete göre hem popüler hem de değil. ''En popülerler'' listesinde 9 bin 773 oyla 9. sırayı alan Obama, ''en az popülerler'' listesinde de 12 bin 705 oyla 10. sırada... Time dergisi her yıl, ''yılın kişisi'' kim olmalı anketi yapıyor. Ancak dergi, ''Yılın Kişisi'' olarak kapağına koyacağı ismi kendisi belirliyor.  Örneğin, geçen yıl da Başbakan Erdoğan Time'ın anketinde uzun süre birinci sırada yer almış, son dakika Wikileaks'in kurucusu Julien Assange ilk sıraya yükselmiş, ancak bu isim tartışmalara neden olmuştu. Time dergisi editörleri ise ankette birinci olan Assange'ı değil, kendi editoryal kararı olarak Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'i ''yılın kişisi'' olarak kapağına yerleştirmişti.

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