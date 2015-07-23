Erdoğan: Terörün dini, mezhebi ve milliyeti yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör saldırılarına ilişkin, "Terörün dininin, mezhep ve milliyetinin olmadığına, vahşetin hiç bir bahaneyle haklı gösterilemeyeceğine inanan aziz milletimiz, herhangi bir terör örgütünün yekdiğerine tercih edilemeyeceğinin de bilincindedir" dedi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Terör örgütü PKK tarafından iki polisimizin öldürülmesini şiddetle lanetliyorum. Şehit polislerimiz Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

PKK ve DAEŞ de dahil olmak üzere terörün her türüne karşı olan devletimiz, Suruç'ta 32 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının faillerini ve Ceylanpınar'da iki polisimizi şehit edenleri ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber etmiş durumdadır.

Bazı kesimlerin, iki polisimizin şehit edilmesini üstlenen PKK'nın alçakça cinayetlerini görmezden gelmeleri, söz konusu terör örgütünü neredeyse şirin göstermeye yeltenmeleri, niyetlerinin ne olduğunu açıkça göstermektedir.

Terörün dininin, mezhep ve milliyetinin olmadığına, vahşetin hiç bir bahaneyle haklı gösterilemeyeceğine inanan aziz milletimiz, herhangi bir terör örgütünün yekdiğerine tercih edilemeyeceğinin de bilincindedir.

Sırtını terör örgütüne dayadığını alenen ifade eden çevrelerin PKK’nın vahşi terör eylemleri karşısında sessiz kalması, yaptığı saldırıları kınayacak cesareti bile gösterememesi, utanç verici bir durumdur.

Ülkemizin huzur ve istikrarına, milletimizin birlik ve beraberliğine kastedenlere ne adına olursa olsun asla izin verilmeyecektir.

Son terör saldırılarını bu vesileyle bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."