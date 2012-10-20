Erdoğan: Bu teröristlerin yeri belli, bunlar Zerdüşt

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz seni 'yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışıyla seviyoruz. Bunların Yaradan ile zaten ilgisi yok. Bu teröristlerin yeri belli, bunlar Zerdüşt. İşte şimdi kendileri açıklıyor, Yezidilikten bahsediyorlar. Bak neler çıkıyor" dedi. 18 yaşa seçilme hakkıyla ilgili muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Fatih, o yaşlarda bir çağı kapıyor, bir çağı açıyor" dedi.

Başbakan Erdoğan, Elazığ Havalimanı yeni terminal binası ve şehirde yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Konuşmasında terör sorununa değinen Başbakan Erdoğan, "Bölgesel güç haline gelen Türkiye'nin önündeki engelleri birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağız. Terör başta olmak üzere kronik sorunları ancak kardeşlik ruhuyla, dayanışma halinde aşacağız. Bize husumet besleyen her çevrenin dilediği gibi kullandığı bu kuklayı, maşayı, Allah'ın izniyle bertaraf etmek için çok boyutlu ve kararlı bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Terör örgütünün topu bir tek şehidimizin tırnağı etmez. Ama şunu da cümle alem bilsin ki millet olarak bu mücadelenin bedelini ödemekten bugüne kadar çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyiz. Kimse bugün arkasına aldığı, destek bulduğu mihraklara güvenip bu millete efelik taslamaya kalkmasın. Şimdide ne o maşalara, ne de o maşaları kullananlara bu milletin asla boyun eğmeyeceğini bu kararlı duruşuyla bu aziz millet açıkça göstermiştir'' şeklinde konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Terör örgütünün son dönemde izlediği stratejilerin hepsi boşa çıkarılmıştır. Ne halkımız bu örgütün provokasyonlarına gelmiştir. Ne de kırsalda bir karış toprak üzerinde hakimiyet kurabilmişlerdir. Bunlar dezenformasyondur. Bu beyhude bir uğraştır. Boş bir çabadır. Terörün şiddetin silahın devri kapanmıştır. Bu yollarla netice alınmadığı bugüne kadar görülmüştür. Bundan sonra da görülecektir. Türkiye demokrasi ve özgürlükler konusunda 10 yıl öncesinin, 30-50 yıl öncesinin karanlık dönemlerini geride bırakmıştır"

Özgürlük sınırsız değil

"İleri demokrasiye evet ama sınırsız demokrasiye hayır" diyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: "Özgürlük sınırsız değildir. Özgürlük, bir başkasının özgürlük sınırına kadardır. Bir başkasının alanına tecavüz ettiğiniz zaman mütecaviz durumuna düşersiniz. Bu aynen bir başkasının arazisine girmek gibidir. Onu nasıl yapamıyorsanız özgürlük alanına da müdahale edemezsiniz. Türkiye'nin toprak bütünlüğü, milli birliği hiçbir ülkeninkinden daha değersiz değildir"

Bugüne kadar iyi niyet göremedik

Başbakan Erdoğan, ''Biz demokratik ortamda her şeyi çok açık net herkesle konuştuk, konuşuyoruz ve asla kapımız o insanlara kapalı değildir. Yeter ki terörle irtibatını kessin. Yeter ki bu konuda samimi olsun. Fakat bölücü terör örgütünün parlamentodaki uzantısı bir defa söz sahibi de değildir. Yetki sahibi de değildir. Onlar sadece şu anda maşadırlar. Bugüne kadar bu konuda bir iyi niyet, bir irade göremedik. Farklı bir tavra şahit olmadık'' dedi.

Bu teröristlerin yeri belli, bunlar Zerdüşt

Erdoğan, ''Ey benim Kürt kardeşim. Sevgili kardeşim. Bu teröriste tavrını koy ve 'oralar da abad olsun' diyorum. Çünkü bunlar seni insan yerine koymuyor. Ama biz seni 'yaradılanı severiz Yaradan'dan ötürü' anlayışıyla seviyoruz. Bunların Yaradan ile zaten ilgisi yok. Bu teröristlerin yeri belli, bunlar Zerdüşt. İşte şimdi kendileri açıklıyor, Yezidilikten bahsediyorlar. Bak neler çıkıyor, neler. Onlardan öğreniyoruz, bu tür ayinleri yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim. Biz Yezidi de olsa teröre bulaşmadığı sürece insana insan olduğu için yine değer veririz. Bizim farkımız bu. Ama bunların böyle bir derdi yok'' ifadelerini kullandı.

Seçilme yaşı

18 yaşın seçme yaşı olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, daha önce seçilme yaşının 30 olduğunu, verdikleri mücadeleyle bunu 25'e indirdiklerini anımsattı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bakıyorsunuz, bir tane MHP'li bir tarafına 18 yaşında gencimizi alıyor, bir tarafına da diğer gencimizi alıyor.

Utanmadan, sıkılmadan o gençlerimizle dalgasını geçiyor. Ya bu ne demektir? Bu bir defa çok büyük bir seviyesizlik. Yani benim dedem Fatih, o yaşlarda bir çağı kapıyor, bir çağı açıyor, Fatih'in nesli olan bizler diyoruz ki 'yok biz yapamayız.' Böyle bir saçmalık olur mu? ..Bu ülkede beni büyüklerim affetsinler, 76 yaşında, 80 yaşındaki insanlar geldiler bu ülkenin yönetiminde bulundular onlara 'eyvallah', genç dinamik, gece gündüz demeden koşacak olana 'hayır' diyorsun."