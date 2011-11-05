-Erdoğan: Terör örgütüne hizmet ediyorlar İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki görüşmeleri esnasında en önemli konu başlıklarından birinin terör olduğunu belirterek, ''Zira, şu anda Almanya'da özellikle terör örgütüyle bağlantılı olan insanların sayısı, rakam vermeme gerek yok, ama binlerce diyebileceğim bir rakamda ve bunlar terör örgütüne şu veya bu şekilde orada hizmet ediyorlar'' dedi. Erdoğan, Fransa dönüşü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Almanya ve Fransa'daki temasları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, şunları söyledi: ''Tabii bu görüşmelerimiz esnasında terör, en önemli konu başlıklarımızdan birini teşkil etti. Zira, şu anda Almanya'da özellikle terör örgütüyle bağlantılı olan insanların sayısı, rakam vermeme gerek yok, ama binlerce diyebileceğim bir rakamda ve bunlar terör örgütüne şu veya bu şekilde orada hizmet ediyorlar, yataklık yapıyorlar ve birçok konuda aldıkları görevleri ifa ediyor, yerine getiriyorlar. Tabii önemli bir toplantımızı da özellikle bu konuya yönelik olarak sayın Şansölye ile gerçekleştirirken, Alman Anayasası'nda bulunan, Dernekler Kanunu'nda bulunan bazı maddeleri de kendileriyle ayrıca paylaştık. Ayrıca, kendilerinin önüne bunları koymak suretiyle, 'bakın' dedik. Burada böyle bir gerçek var, bu gerçeği görmezlikten gelemeyiz." Erdoğan, 3-4 Kasım'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi vesilesiyle, G-20 üyesi ülkeler ve çeşitli uluslararası kuruluşların başkanlarıyla yararlı ikili görüşmelerde bulunduğunu söyledi. G-20 üyesi ülkeler arasında sağlanan koordinasyon ile küresel ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi ve mali sistemin istikrarının artırılmasına yönelik önemli kararlar alındığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ama kriz denilince burada gündeme ağırlıklı olarak damgasını vuran Yunanistan'daki gelişmeler oldu. Yunanistan'daki gelişmelerle ilgili olarak 27 Ekim'de yapılmış olan bir toplantı vardı. Bu toplantıda alınan kararlara uyulmaması ve bu kararların referanduma götürülmesine yönelik açıklamanın yapılmış olması, tabii bu kararı alan ülkeleri ciddi manada rahatsız etmişti. Ve bu rahatsızlıklarını çok açık, net, ısrarlı şekilde ortaya koymalarının neticesinde bilindiği gibi referandumdan vazgeçildi. Fakat tabii referandumdan vazgeçilmesi işi bitirmiyor. Zira Yunanistan'daki sıkıntı şu anda aynı şekilde durumunu muhafaza ediyor. Tabii halkın Yunanistan'daki olaylara yaklaşımı, parlamento olaylara nasıl yaklaşacak, bu soruların cevabı oradaki süreci ciddi manada etkiliyor. Temennimiz odur ki, komşumuz Yunanistan'da parlamentonun Yunanistan'ın geleceğine yönelik olumlu bir adım atması, olumlu bir karar vermesi ve bu sıkıntıdan da bir an önce çıkmasıdır.'' Erdoğan, yoğun gayretleri neticesinde G-20'nin 2015 Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini dile getirerek, ''2012 Meksika'da, 2013 Rusya'da, 2014 Avustralya'da, 2015'te de Türkiye'de yapılması kararı verildi ve bu zirvenin de ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabii bunun hangi ayda yapılacağı, ülkelerin vermeleri gereken bir karar durumunda. Bunu da zamanı geldiğinde, bir önceki zirvede belirleme şansınız olabiliyor'' diye konuştu.