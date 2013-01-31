Erdoğan: Terör nedeniyle 30 yılda 400 milyar dolar harcandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son 30 yılda terör sebebiyle 400 milyar dolara yakın kaynağın harcandığını belirterek, ''Bugün terör belası olmamış olsaydı bugünkü Türkiye yoktu, çok daha farklı bir Türkiye vardı" dedi. Erdoğan, Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Milletimizle daha yakınlaşmalı ve iklimin değiştiğini hissettirmelisiniz. Devletin yumruğunu temsil eden vali profili bitmiştir" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı Valiler Toplantısı'na katıldı.

Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

''Büyük ülke, ayrıntılarla ilgilenen, ayrıntı gibi görünen meselelerin de üzerine sabırla kararlılıkla giden ve onu da çözen ülkedir. İşte biz bugün, artık ayrıntılarla ilgilenmek durumunda olan, ayrıntıların üzerine gitmek durumunda olan bir ülkeyiz.

Rekabetin bu kadar zorlaştığı, rekabetin bu kadar hassas bir dengede ilerlediği günümüz dünyasında, hiçbir şehrimizin valisi, sadece idareci olarak, sadece devletin oradaki temsilcisi olarak kalamaz. Sizler, birer turizm elçisi durumundasınız. Sizler birer eğitim gönüllüsü olacaksınız. Hepiniz birer fahri yatırım ajansı üyesi olacaksınız. Protokol valiliği yapmayacağız, tam manasıyla halktan biri gibi olacağız.

Bir şehrin valisi, en başta o şehre bir vizyon verebilmeli, o şehre bir hedef gösterebilmeli, o şehre, gerçeklemesi mümkün bir hayal sunabilmeli. Olur ya da olmaz. Siz görebilirsiniz ya da göremezsiniz.

Tarihteki büyük liderlerin, önderlerin, tarihi değiştirmiş şahsiyetlerin hayatlarına bakın. Her birinin toplumda bir dönem istiskale uğradığını, kendilerinin alçak veya düşük seviyelere indirildiğini, kendileriyle istihza edildiğini, alay edildiğini görürsünüz.

Onların hedeflerinin küçümsendiğini görürsünüz. Onların hayallerinin aşağılandığını, onların projeleriyle alay edildiğini görürsünüz ama dikkat edin o şahsiyetler, inanca yürümüş, doğru bildikleri yolda inançla yürümüş ve kendileriyle ilgili tüm alayları, tüm küçümsemeleri boşa çıkarmıştır.''



'Teröre 400 milyar dolar harcandı'



Erdoğan, son 30 yılda terör sebebiyle 400 milyar dolara yakın kaynağın harcandığını belirterek, ''Bugün terör belası olmamış olsaydı bugünkü Türkiye yoktu, çok daha farklı bir Türkiye vardı. Olmuş. Şimdi hem terörle mücadele edeceğiz evelallah hem de bu hedefleri yakalayacağız ve biz, terörü alt ettiğimiz andan itibaren ki altedeceğiz, ondan sonra pik yapacağız ve bizim sıçrayışımız çok farklı olacak. Dünyaya o zaman farklı bir ufuk vereceğiz.

Onlar yıktılar, biz daha sağlamını inşa ettik. Hem güçlü hem kararlı hem de haklı konumdayız. Terör artık yoksulluğu bir bahane olarak kullanamaz. Ret, inkar ve asimilasyonu kullanamaz hale gelmiştir. Ret, inkar ve asimilasyon ayaklarımız altında çiğnenir hale gelmiştir.



'Sanki tüm çocuklar ayakkabısız'



Devletin sıcaklığını, devletin değişen yüzünü vatandaşımıza anlatmamız, hissettirmemiz gerekir. Terörün istismar ettiği alanları ortadan kaldırmalıyız. Gazetelerin yazdıkları çizdiklerine, televizyonlara değil, halkımıza bakın. Ayakkabısız çocukları gösteriyorlar, sanki Türkiye’de tüm çocuklar ayakkabısız dolaşıyor.

Bu ülke sadece bu devleti yönetenlerin değil, STK’ların da sorumluluğu vardır. Moral değerlere önem vermemiz gerekiyor.

Millet kavramının içinde tüm etnik unsurlar var. 76 milyonu aynı ailenin bireyi olarak görmek hepimizin görevidir.



'Devletin yumruğunu temsil eden vali profili bitti'



Girdiğimiz bu süreçte, ki bu çözüm sürecinde valilerimiz büyük sorumluluk düşüyor. Milletimizle daha yakınlaşmalı ve iklimin değiştiğini hissettirmelisiniz. Devletin yumruğunu temsil eden vali profili bitmiştir.

‘Ben gittim valilik kapısından beni sokmadılar’. Diyeceksiniz ki ‘hayır’ yok. Hayır, var. Vatandaş valisine ulaşamıyor, ulaşması lazım. Bana da ulaşması lazım. Valinin vatandaşın sorununu bana ulaştırması lazım.

24 saat içinde beni arayabilirsiniz, ben de sizi arayabilirim. Bu ilişkiyi kurduğumuzda başarırız. 24 saat mesaideyiz, tatil matil söz konusu değil. Biz tatilde bile mesaideyiz" dedi.