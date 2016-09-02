Erdoğan: Terör koridoruna izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde bir 'terör koridorunun' oluşmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, hem IŞİD'in hem de YPG'nin bölgede etkin olmasının engelleneceğini ifade etti.

G-20 zirvesi için Çin'e gitmeden önce Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ABD'den gelen 'YPG Fırat Nehri'nin doğusuna çekildi' yönündeki açıklamalara da itibar etmediklerini ifade etti:

"Bize Fırat'ın doğusuna geçtiler diyorlar. Biz de hayır geçmediler diyoruz. Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitimize bağlıdır. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın."

Toner ayrıca Suriyeli Kürt yapılanması YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) konusunda da "SDG IŞİD'le mücadelede yetkin bir güç olduğunu gösterdi ve SDG'ye IŞİD'le mücadele konusunda desteğimiz sürecek" demişti.

Erdoğan ise Batı'nın artık bir seçim yapmak durumunda olduğunu ifade ederek 'iyi terörist, kötü terörist' ayrımı yapılamayacağını yineledi ve IŞİD'e karşı mücadelede desteklenmesi gereken yapı olarak Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) adres gösterdi:

"Cerablusta hayat hızla normalleşiyor. 400 km2 üzerinde bir aran terör örgütlerinden arındırılmıştır. Bu başarı ÖSO'nun DAİŞ'le pek ala mücadele edebileceğini ortaya koymuştur. Uluslararası toplum DAİŞ ya da PKK/YPG arasında bir seçim yapmak zorunda değildir."

Erdoğan basın toplantısı sırasında gelen sorular üzerine Efkan Ala'nın İçişleri Bakanlığı görevinden ayrılmasını 'hükümetlerde yaşanması doğal bir görev değişikliği' olarak niteledi.

Efkan Ala ile ne kendisinin ne de Başbakan Binali Yıldırım'ın bir sorunu olmadığını ifade eden Erdoğan, "Performans kaybı diyebilirsiniz, başka şekilde adlandırabilirsiniz. Ama her kabinede benzer değişiklikler olur" diye konuştu.