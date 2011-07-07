-ERDOĞAN: TEMİNAT VERMEYE YETKİMİZ YOK TBMM (A.A) - 07.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''teminat verirlerse yemin ederiz'' sözlerini değerlendirirken, ''Yargı teminat veriyorsa buyursunlar alsınlar. Bizim teminat vermeye yetkimiz yok'' diye konuştu. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısından çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu; 'teminat verirlerse yemin ederiz.' Bunu nasıl değerlendirirsiniz?'' sorusuna, ''Ne teminatı?'' karşılığını verdi. Gazetecilerin ''Tutuklu milletvekillerinin serbest kalmasıyla ilgili olarak'' demesi üzerine, Erdoğan, ''Yargı teminat veriyorsa buyursunlar alsınlar. Bizim teminat vermeye yetkimiz yok'' diye konuştu. Erdoğan, ''Yarın yemin etmelerini bekliyor musunuz? ''sorusuna ise ''Kendi bilecekleri iş...'' karşılığını verdi.