Erdoğan: Telefonla tehdit ediyorlar, sıkıysa şehir merkezine gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güneydoğu'da AK Partili il ve ilçe başkanlarının tehdit edildiğini belirterek, "Sıkıysa şehir merkezine gelin. Telefonla neden tehdit ediyorsunuz?" dedi.

Erdoğan, İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalaları şöyle:

"Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Size gelirlerse sizin yaptığınız ne var diye sor. Ben yerli ve milli otomobil diyorum, Bay Muharrem ne işiniz var diyor. Ben elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum.

Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Ne diyor şimdi montaj diyor. Sevsinler senin montajını! Gerçekler ortada senin cibiliyetin ortada. Yalancının mumu... Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak.

Bay Muharrem Yalova'da dershane işletiyordu. 10 öğretmenin SSK primini dahi ödemedi. Onların SSK primini ödemeyenler bu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olur mu? Bay Kemal ile Bay Muharrem'in arası çok iyi. Gel bakalım Muharrem diyordu pazardan sonra git bakalım Muharrem diyecek.

7 haziran seçimlerinde benim Kürt kardeşlerimi sokağa döktü. 53 Kürt kardeşimi öldürdüler. Bu adam şimdi cumhurbaşkanı adayı. Neymiş mahkum olmamış. Bay Kemal savunuyor. YSK burada vicdani davranmamışsa aynı yanlışı biz de mi yapacağız. Bu parti başka aday bulamadı mı? CHP'nin adayı ilk iş bunu Edirne'de makamında ziyaret ediyor. Hale bak hale.

Çıkmış birileri TİKA'yı, AFAD'ı satacağım dedi. Daha ileri gitti MİT'i satacağım dedi. TİKA'nın neye yaradığını bilmez. TİKA yatırımlarımızı organize eden medarı iftiharımız. AFAD, adeta Kızılay gibi. Nerede bir afet varsa oraya koşan bir örgütümüz. Kızılay'ı da sat.

Terörle mücadelede ne dedim ben? Bunların inlerine gireceğiz dedim. Bunlar Afrin'e girme dediler. Bay Muharrem Kandil'i vuramazlar dedi. Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Afrin'e girdik 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'liyi derdest ettik. Kandil'e ikinci operasyonda lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç'e girdi. Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacak.

Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarına dönmeyi arzu ediyor. CHP'nin derdi başka. Onların burada ne işi var diyor. Aynı durum bizim başımıza gelse ne olacak?

Bu HDP var ya, ne yapıyor? Güneydoğuda partimizin il ve ilçe başkanlarımızı tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz gelin sıkıysa şehir merkezine gelin. telefonla neden tehdit ediyorsunuz. Oradan telefonla il ve ilçe başkanımız tehdit etmekle olmaz."