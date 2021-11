Erdoğan: Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te konuştu. "Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz" diyen Erdoğan, "İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST de dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. inşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Böylece TEKNOFEST'i sadece ülkemizin değil küresel çapta bir inovasyon şölenine dönüştüreceğiz" dedi.

Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi. TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi. Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.

Ardından burada konuşan Erdoğan, "TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor. Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri bu ülkenin gençlerine vizyon ve ufuk çizmek yerine gençlerimizi kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin gençlerini kucaklamak yerine siyasi ikballeri ve hırsları uğruna kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizi harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde bir karaktere, bir vizyona sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bugün burada dünyanın seyrini değiştirecek olan uzay yolcularını, bilim insanlarını, pilotları, mühendisleri evet karşımda fizikçileri görüyorum. Bugün burada ülkemizi güvenle huzurla teslim edeceğimiz pırlanta gibi bir gençlik görüyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak hem siz gençlerimizle hem de sizleri en güzel şekilde yetiştiren anne-babalarımızla gurur duyuyorum. Rabbime şahsıma sizler gibi gençlerle yol yürümeyi nasip ettiği için sonsuz 'Hamdolsun' diyorum. Sevgili gençler, TEKNOFEST rekorların ve rekortmenlerin festivalidir. TEKNOFEST, yorulmak nedir bilmeyenlerin, kendine sınır çizdirmeyenlerin festivalidir. Burada 7'den 70'e tüm katılımcıların, özellikle kendisine hitap eden eşsiz bir ziyareti vardır. Türk yıldızları, SOLOTÜRK, Aksungur, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, GÖKBEY, BAYRAKTAR TB2 gibi gözbebeklerimiz İstanbul semalarında görsel bir şölen sunuyor. Bu sene gökyüzündeki bekçilerimize yeni bir üye daha katıldı; AKINCI bu sene gökyüzü şölenimizin yeni yıldızı olarak boy gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz"

"Hatırlayın beş yıl önceki hain girişiminde havalanan uçaklar, ülkemizi yıkmak, birliğimizi bozmak, sözüm ona bizi korkutmak için bu alanın üzerinde uçuyordu" diyerek 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni hatırlatan Erdoğan, "Bazılarımız maalesef bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla hatırlıyor olabilir ancak bizim evlatlarımız bu sesleri festivalle büyük bir gururla hatırlayacaklardır. İnşallah bu ve benzeri organizasyonların sayısını artıracak, Türk gençliğini yeni dünyanın en yetkin nesli haline getireceğiz" diye konuştu.

"Önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getireceğiz"

Erdoğan sözlerinin devamında, "İnsansız hava araçlarımızın dünya basınında manşetleri süslediği gibi TEKNOFEST de dünya medyasının gündeminde bir numara olmalıdır. inşallah önümüzdeki yıldan itibaren TEKNOFEST'i uluslararası bir marka haline getirecek can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz. Böylece TEKNOFEST'i sadece ülkemizin değil küresel çapta bir inovasyon şölenine dönüştüreceğiz. İstiyoruz ki dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın yeni bir teknoloji geliştiren o genç o girişimi tanıtmak istediğinde aklına ilk TEKNOFEST gelsin. TEKNOFEST'i öyle önemli öyle küresel bir marka haline getirelim ki dünyanın gençleri bu prestijli festivale katılmak için can atsın. Sizlerin gayretleri, sizlerin destekleriyle inşallah bunu da başaracağımıza ben inanıyorum" sözlerini kaydetti.

"Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları konuşabiliyorsak, son 19 yılda atılan adımların çok büyük bir payı bulunuyor"

Erdoğan, "Bugün yerli ve milli teknolojilerimizdeki başarıları konuşabiliyorsak bunda son 19 yılda atılan adımların çok büyük bir payı bulunuyor" diyen Erdoğan, "19 yıldır yaptığımız yatırım ve atılımlarla TEKNOFEST'in gençlerimizin yaktığı teknoloji ateşinin altyapısını hazırlıyoruz" dedi.

Eskiden okulda öğrenilen matematik, fizik, kimya biyoloji gibi dersler gerçek hayatta ne işimize yarayacak denilirdi. Gençler artık bu soruların cevabını TEKNOFEST'te bulabiliyor. Burada gençler okulda öğrendikleri matematiği, fiziği, kimyayı kullanarak roketler tasarlıyor, İHA'ları uçuyor. Milli teknoloji hamlesi ışığında ülkemizin teknolojik kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımak için çaba harcıyorlar.

"Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır"

"Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır” diyen Erdoğan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Ülkemizde de siyaseti ekonomiyi savunmayı diplomasiyi bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören, okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde bilimde sanatta sporda kültürde ne özgün bir eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar Batı ülkelerindeki her şeyi çok iyi her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde ise tam tersine her şeyi çok pespaye çok kalitesiz görürler. Bunlar Batı karşısında olabildiğince ezik, kendi halkına ve ülkesine karşı son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan sözde elit özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizim gibi sizler de gayet iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar ne başarmışsak, ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak bunlara rağmen başardığımızı da sizler biliyorsunuz. 40 yıllık siyasi hayatı çetin mücadelelerle dolu bir büyüğünüz olarak sizlere şu gerçekleri hatırlatmak istiyoruz; size başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözlerine asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara yeteneğinizi küçümseyenlere sizi kafalarındaki, dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla pirim vermeyin. Kendi başarısızlıklarına sizi ortak etmelerine kesinlikle rıza göstermeyin. Kadrolu felaket tellallarının hayallerinizle aranıza girmesine asla müsaade etmeyin. Sizler bizim en büyük varlığımız bu ülkenin en büyük hazinesisiniz."