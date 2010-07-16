-ERDOĞAN ''TEDBİRLERİ IMF DEĞİL, BİZ BELİRLEDİK'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bizim ekonomik krizi aşmak için aldığımız tedbirleri IMF belirlemedi, dikkat edin biz belirledik. Bu ülkede 'IMF'den ne olursan olsun şu borcu alın, şöyle yapın, böyle yapın' diyerek bize akıl verenler, şimdi şapkalarını bir kez daha önlerine koysunlar'' dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen ''AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün Nisan ayı işsizlik rakamlarının açıklandığını anımsatarak şunları söyledi: ''Nisan ayında krize rağmen küresel kriz nedeniyle yüzde 14.9 oranına çıkmış olan işsizlik, bu yılın Nisan ayında rekor bir düşüş kaydetti. Tam 2.9 azaldı ve yüzde 12'ye geriledi. Bildiğiniz gibi 2 ay önce bunu söylemiştik. 'Üç, dört ay içerisinde 3-4 puan daha düşeceğini göreceğiz' dedik. Bazıları, alay ettiler ve oraya geldik inşallah daha da düşecek. Bir yıl içinde yaklaşık 600 bin işsiz iş bulurken, dikkat ediniz yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi ilk kez iş aramaya başladı ve bunlar iş sahibi oldular. Yüzyılın en büyük ekonomik krizlerinden birini tüm dünyanın gıpta ile izlediği şekilde en az zararla atlattık, atlatıyoruz, kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Bizim ekonomik krizi aşmak için aldığımız tedbirleri IMF belirlemedi, dikkat edin biz belirledik. Bu ülkede 'IMF'den ne olursan olsun şu borcu alın, şöyle yapın, böyle yapın' diyerek bize akıl verenler, şimdi şapkalarını bir kez daha önlerine koysunlar. Biz neyi ne zaman yapacağımızı gayet iyi değerlendirdik ve müzakerelerimizi yaptık, sonunda Stand-By anlaşmasını karşılıklı bir şekilde, 'Türkiye'nin buna ihtiyacı yok' Onlar da (IMF) bunu söylediler ve böylece imzalamadık işi, bitirdik. Bu aldığımız tedbirleri küçümseyenler, bugün mahcup oldular. Bizim kriz teğet geçecek sözümüzü anlamayanlar bununla dalga geçenler, bugün mahcup oldular. Bizim işsizlikle ilgili tahminlerimizi öngörülerimizi, ciddiyetsiz şekilde yorumlayanlar, bugün mahcup oldular. 7.5 yıldır mahcup oluyorlar. 7.5 yıldır ellerini ovuşturarak kriz duası yapıyorlar. 7.5 yıldır 'yeter ki AK Parti kaybetsin, Türkiye'ye ne olursa olsun' mantığıyla ülkemizin kuyusunu kazmaya gayret ediyorlar. Biz onları mahcup etmeye, üzmeye, hayal kırıklığı yaşatmaya devam edeceğiz. Biz milletimizi sevindirmeye, milletimizin umudunu, emeğini ve ekmeğini çoğaltamaya devam edeceğiz.''