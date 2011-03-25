-ERDOĞAN TATLISES'İN MÜRACAATINI ALDI İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği sanatçı İbrahim Tatlıses'i çok iyi gördüğünü belirtirken, milletvekili adaylığı ile ilgili olarak, ''Ben şimdi müracaatını aldım'' dedi. Erdoğan, Tatlıses'i, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesinde ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaretin ardından Başbakan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları ifade etti: ''İbrahim beyi, doğrusu çok çok iyi gördüm. İyi bir muhabbetimiz oldu. Yarın Adana'ya gideceğimi söyleyince Adana konuşmamı da istedi. Bugün de zaten bulunduğu yoğun bakımdan bir üst odaya geçecek. Bu da tabii doktorlarımızın, daha iyiye gittiği tespitiyle yukarıdaki odaya çıkarmaları anlamına geliyor. Dolayısıyla, öyle zannediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde de her halde fizyoterapi tedavileri de netice verecek. Zaten sağ tarafında herhangi bir şey yok. Birazcık solda var. Bunu da aşacağı kanaatindeyim. Yani konuşmasında, şunda, bunda filan herhangi bir şey yok. Ben, hafızasını gayet iyi gördüm.'' Erdoğan, gazetecilerin ''Neler konuştunuz?'' sorusu üzerine, ''İşte diyorum ya aramızdaki muhabbeti...'' diye yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''İbrahim Tatlıses'in AK Parti'den aday gösterecek misiniz?'' sorusunu ise ''Ben şimdi müracaatını aldım'' diye yanıtladı. Gazetecilerin ''Adayınız olacak diyebilir miyiz'' sorusu üzerine de Erdoğan, ''Müracaatını aldım'' sözünü tekrarladı. Başbakan Erdoğan'ı hastaneden, İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı ile küçük oğlu İbrahim Tatlıses elini öperek uğurladı.