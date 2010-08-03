'Erdoğan tatile değil, epilepsi tedavisine gitti'

T24 - İsrail'in sağcı Maariv gazetesi Başbakan Erdoğan'ın Temmuz başında tatile gitmediğini, epilepsi hastalığı için tedavi gördüğünü iddia etti.



İsrail'in aşırı sağcı gazetesi Maariv, tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayı başında bir haftalık bir tatil yaptığını, ancak gittiği yerin açıklanmadığını belirten gazete, "Başbakan'ın tatile değil, epilepsi hastalığı için tedaviye gittiğini" iddia etti.



Ürdün'ün El Rey gazetesinde Muhammed Harrub imzası ile çıkan bir makalede ise bu iddialar, "İsrail'in son karalaması" şeklinde değerlendirildi.



Harrub, Davos Forumu'ndaki gerginlikten bu yana İsrail'in Erdoğan karşıtı bir kampanya yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:



"İsrail'in şantajı artıktehlikeli bir eğilim aldı. Önce 1915 olaylarına el attılar. Türkiye’de turizm sektörüne darbe vurmak için İsraillilerin Türkiye’ye gitmemesi yönünde çağrılar yaptılar.



Kampanya şimdi Erdoğan’ın şahsı üzerinde devam ediyor. İsrail medyası Erdoğan’ın Yahudi karşıtı tutumunun İslamcı aşırılığından kaynaklandığını öne sürdü ve bu aşırılığın cezaevine girmesi ile zirveye çıktığını yazdı.





Haberi Türk muhalifler verdi



İsrail’in son karalaması ise İsrail güvenlik organlarının, sağcı Maariv gazetesi yazarı ve istihbarat çevreleriyle ilişkileriyle bilinen ünlü yazar Ben Caspit kanalıyla yaptığı sızdırma.



Maariv gazetesinin 30 Temmuz tarihli nüshasında yer alan habere göre, "Türk muhalifler son günlerde, Batılı diplomatlarla görüşmüş ve Başbakan Erdoğan’ın sağlığının bozulduğunu bildirmiş.



Bu muhalif unsurlar, Başbakan'ın Temmuz başında yaz tatilinde olmasının öngörüldüğünü ve bir hafta boyunca gözlerden kaybolduğunu; ancak aslında epilepsi hastalığından dolayı tedavi altında olduğunu belirtmişler.



Yazar Türk kaynakların kendilerinden emin olduğunu ve böyle bir konunun Türkiye’de yayınlanmasının kendileri açısından bir intihar olacağını iddia ettiklerini de ifade ediyor."





