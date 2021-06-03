Erdoğan tarafından atanan Melih Bulu’nun istifası için eylem yapan Boğaziçililerden “akademik boykot” çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto eden Boğaziçililer, bazı atamalar ve üniversitede yarı zamanlı ders veren Feyzi Erçin’in yaz okulunda ders vermesinin engellenmesinin ardından “akademik boykot” çağrısında bulundu.

AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Rektörlüğe atanmasının ardından üniversitedeki demokrasi geleneği askıya alınarak akademik kadrolara yapılan bazı atamalarla üniversitedeki dengeler değiştirildi. Üniversitede son iki gün içinde Genel Sekreterlik görevine daha önce Osmanlı Eğitim Ocakları Kocaeli şube başkan vekilliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanı Nedim Malkoç, Mühendislik Fakültesi’ne ise Bulu’nun yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez atandı.

Akademik kadroların değiştirilmesi süreci devam ederken üniversitede yarı zamanlı ders veren Feyzi Erçin’in yaz okulunda ders vermesi keyfi şekilde engellendi. Prof. Bulu’nun son aldığı kararlara tepki gösteren öğrenciler dün bir açıklama yayımladı.

"Akademik faaliyetleri durdurmak, bu okulun bileşenleri olmadan Boğaziçi Üniversitesi olmadığını göstermenin tek ve en kuvvetli yoludur"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, açıklamada, “Halihazırda devam eden ve kayyumun her geçen gün üzerindeki tahakkümünü güçlendirdiği akademik faaliyetler hem direnişteki öğrenciler olarak eylemliliğimizi zayıflatmakta hem de bu gidişatın normalize edilmesine ve meşruiyet sahibi olduğu izlenimi verilmesine neden oluyor. Mevcut bürokratik yolların direnişin başına kıyasla ciddi anlamda tükendiğini, bu bürokrasinin bizlere karşı kullanılmasının direnişe en çok destek veren hocaların hedef alınmasından başlayarak kayyuma biat etmeyen tüm bileşenlere sıçrayacağının da farkındayız. Böyle bir durumda akademik faaliyetleri durdurmak, bu okulun bileşenleri olmadan Boğaziçi Üniversitesi olmadığını göstermenin tek ve en kuvvetli yoludur” ifadeleri kullanıldı.

"Topyekûn direnelim"

Üniversitenin tüm bileşenlerine boykot çağrısında bulunularak, “Bundan sonrası için bir adım geri atmak şöyle dursun, iktidarın maşası kayyumların baskıcı politikalarına karşı topyekûn seferberlik örmenin gerekliliğine hiç olmadığı kadar inanıyoruz. Bu itibarla, üniversitemizin tüm bileşenlerini ve nöbetlerini sürdüren akademisyenleri artık iktidarın çizdiği zeminden çıkararak akademik hayatı durdurmaya, bütün akademik faaliyetleri kayyum Melih Bulu gidene kadar boykot etmeye, topyekûn direnmeye davet ediyoruz!” denildi.

Öğrencilerin, derslerine son verilen akademisyen Erçin’e desteği de sürüyor. Okulda bir araya gelen öğrenciler Erçin ve Boğaziçili müzisyenlerin sahne aldığı bir piyano resitali düzenledi.

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