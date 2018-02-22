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Erdoğan talimat vermişti; yardımcı doçentlik kalktı

35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren madde, TBMM'de kabul edildi

22 Şubat 2018 01:14

35 bin 995 yardımcı doçenti yakından ilgilendiren ünvan değişikliğine ilişkin yasa teklifinin birinci maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Temmuz 2017 yılında,  yardımcı doçentliğin kaldırılması için YÖK'e talimat vermişti. Erdoğan'ın "Rektörlerimizden ricam var, YÖK Başkanımız ile de bunu konuşuyorum, Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var?" açıklamasının ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yardımcı doçentliğin kaldırılması için TBMM'ye yasa teklifi sunmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren yasa teklifinin, ‘yardımcı doçentlik’ yerine ‘doktor öğretim üyesi’ kadrosunu getiren birinci maddesi kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, teklif yasalaştığında eser inceleme araştırmasında başarılı olan adayların üniversiteler arası kurulca sözlü sınava gerek kalmaksızın doçentlik unvanının verileceğini, unvan alınmasıyla birlikte de diğer sürelerin başlayacağına işaret etti.

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