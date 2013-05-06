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Erdoğan talimat verdi: Esad kimyasal kullanıyor mu? Araştırın!

Suriye’den gelen kimyasal silah kullanıldığına dair önemli istihbarat verilerini değerlendiren Erdoğan, komisyonun ulaştığı belge ve bilgileri bir dosya halinde Obama’ya götürecek

06 Mayıs 2013 13:23

Dün Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında Beşar Esad'a ağır sözler söyleyen Başbakan Erdoğan, Esad'ın çatışmalarda kimyasal kullandığı iddiasını araştırmak için özel bir komisyon kurulması talimatını verdi.


Dosyayı Obama'ya götürecek


Hürriyet'ten Ümit Çetin'in haberine göre, Suriye’den gelen kimyasal silah kullanıldığına dair önemli istihbarat verilerini değerlendiren Erdoğan, komisyonun ulaştığı belge ve bilgileri bir dosya halinde Obama’ya götürecek. Çatışmalarda yaralanan ve Türkiye’de tedavi altında tutulan Suriyelilerden alınan kan testlerinin sonuçları bekleniyor. Buradan çıkacak sonuçlar, izlenecek yol haritasına önemli katkı sağlayacak.

Başbakan Erdoğan, geçen hafta Japon Nikkei gazetesine verdiği röportajda, Esad yönetiminin çatışmalarda kimyasal silah kullandığı iddiasını gündeme getirmiş ve bunu 16 Mayıs’taki ABD ziyaretinde ABD Başkanı Barack Obama ile konuşacağını belirtmişti. Erdoğan röportajda şöyle konuşmuştu:


Kullandığı açık


“16 Mayıs’ta ABD ziyaretim esnasında Başkan Obama ile ikili görüşmemizde kimyasal silah konusunu da ele alacağız. Bunu Esad rejiminin kullandığı açık. Muhalefet karada üstün fakat rejim, kimyasal silah, savaş uçakları ve helikopterler kullanıyor. Rejimin muhalefetten tek önde olduğu alan hava üstünlüğü. Rejim artık son demlerinde fakat rejimin ne zaman yıkılacağını bilemeyiz. Bu aniden oluşacak bir durum olur. Uluslararası toplum geçiş sürecini mümkün mertebe hızlandırmak durumundadır.”


 

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